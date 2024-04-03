台東尚武漁港淤沙塞3個月 3鄉長候選人交鋒 縣府4月6日緊急疏通一條航道

台東縣大武鄉尚武漁港年後淤沙至今未通，漁民批縣府清淤牛步，3位鄉長補選候選人隔空交鋒。縣府農業處表示，4月6日會緊急疏通一條航道，先讓漁民進出，後續清淤工程盡速動工。

農業處副處長黃奇明說，目前整個清淤計畫流程仍再進行中，上週漁民反映後，立即編列200萬元經費，會緊急再港嘴口處疏通一條航道出來，給漁民進出海作業，清淤工程預計20天。

大武鄉尚武漁港從今年1月淤沙來，港嘴口整個堵塞，漁船根本無法出海，漁民叫苦連天，縣府清淤遲遲沒動作，遭批牛步。張姓漁民說，3個月不能出海，沒魚可抓可賣，生計當然影響。

漁港長年淤沙問題，也讓即將在這個月13日選舉投票的3位鄉長補選候選人關注，今天政見發表會成為候選人發揮議題選項，希望藉此尋求更多漁民朋友支持。

國民黨候選人王景昌表示，漁港淤沙問題並非公所及縣府能解決，這牽涉到環境改變及漁港設計問題，應當結合漁民力量向中央及漁業署力爭，長痛不如短痛一次性解決，才能一勞永逸。

綠營的蕭國書說，民進黨有中央執政優勢，有信心將漁港淤沙問題好好解決，他會擬出漁港改善永續工程方針，甚至提議漁港北邊幾條溪出海口設置攔砂壩，減少砂石南飄匯聚堵塞漁港。

無黨籍候選人高春花指出，漁港這問題還沒當選前說都是空話，她心中早已有方案，當選後除漁民生計要顧，漁港應朝向多元發展，而不是一淤沙了，什麼事情就不能做，可以納入相關向海運動產業。