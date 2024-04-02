金門飛機正常起降 雲豹號支援台金運輸載客率不到2成

金門連日來因為濃霧攪局，導致金門的海空交通大亂，尚義機場因為關場，造成上千名旅客滯留，交通部啟動今年首次的海運B計畫，昨晚派出可載運552人的雲豹號快輪出馬支援，載運90位旅客返金，並在今天下午2時，搭載80位旅客順利返回台灣，由於飛機起降正常，載客率不到2成，反應不如預期。

清明節即將到來，不少旅外金門鄉親都提早返鄉掃墓，從上月31日金門尚義機場受到濃霧影響，全日僅到站2班次、離站2班次、取消31架次航班，有上千名鄉親的行程受影響，昨日除民航局協調立榮航空加開航班及軍機協助疏運，也協調航港局，啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於昨今兩天各一航次執行疏運。

雲豹號在今天下午2時駛離金門水頭碼頭，航程預計3小時30分鐘，並在傍晚抵達嘉義布袋港，由於今天金門機場的起降正常，部分往台北的班機都還有空位，民眾大多選擇搭機，因此雲豹號僅搭載80位旅客離金，當中還有2團滯留金門的旅遊團。

一名家住台中的旅客表示，他是參加宮廟進香團赴大陸，在上月27日經由小三通到廈門，原定31日要回台，不料碰上大霧，原本5天行程額外加上2天「關島」遊。他無奈表示，碰上氣候因素，也是沒辦法的，就當作是額外多出的假期就好了。

航港局中部航務中心金門辦公室專門委員顧克亞表示，金門進入霧季而啟動B計畫書韻，目前航港局除了藍鵲號、雲豹號兩艘高速輪之外，今年還額外加入凱旋八號以及金瑞龍兩艘，只要霧季來臨並接獲民航局通知，就可立即啟動備援船隻投入疏運。