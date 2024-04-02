蓮池潭增建200公尺水岸步道 植栽帶區分人行、自行車道
高雄蓮池潭龍虎塔至春秋閣間原是懸臂木棧道，經1年多整建後改為親水景觀步道，民眾走在步道上能一覽整個湖景，周遭同時增設中、英、日三國語言導覽故事牆，龍虎塔的旅服中心也已進入招商階段，未來將透過多元化旅遊資訊與諮詢服務。
蓮池潭2022年經交通部公告正式指定為觀光地區，交通部補助經費2300萬改善水岸及人行環境、人車分流，龍虎塔至春秋閣段原是自行車與人行共用的懸臂木棧道，拆除老舊木棧道，改用覆土培厚方式增加腹地，打造約200公尺親水景觀步道，同時利用植栽帶將人行道與自行車道區分，兼顧步行及自行車者安全性。
為流暢行進動線，高雄市觀光局將步道加上新植遮陰喬木，讓原本單調灰階的護岸有了自然綠意，此外也新增2處親水座椅區，考量高齡或行動不便輪椅移動置放需求，岸際觀景區也能容納輪椅的空間，讓所有遊客都能近距離觀賞湖岸風光，而夜間營造的光環境，也能感受日夜不同的蓮潭魅力。
龍虎塔去年6月起由廟方整修，原以鷹架綠色防塵網遮住，觀光局參考國外古蹟修復美化做法，以龍虎塔一比一照片原圖輸出帆布施掛於塔上，也在龍虎塔前設置中、英、日三國語言故事牆，簡介2023蓮潭燈會、左營萬年季、蓮潭週邊環境、大小龜山及半屏山聖山國家公園、洲仔濕地，以及遊程推介。
蓮池潭意象廣場旁的旅遊服務中心，目前正進入招商最後階段，未來提供軟硬體旅遊資訊。當地埤東里鄒秀華里長、慈濟宮主委陳聖仁及蓮池潭啟明堂洪總幹事表示，水岸步道工程完工後帶給蓮池潭更好風貌外，替換老舊木棧道，也提升了春秋閣及龍虎塔的景觀，歡迎大家親身前來感受不一樣的蓮潭風情。
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