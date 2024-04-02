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中區焚化爐除役 議員：不能再拖
高雄中區及南區焚化爐已達使用年限，南區資源回收廠整建流標3次，要採公辦公營新建或ROT爭論不休，議員要求不要再拖下去，否則影響中區廠的焚化爐除役時間。陳其邁說，會朝減少汙染和碳排方向努力，南區若順利完成整改，中區最快4至5年可除役。
中區資源回收廠設有高雄首座垃圾焚化爐，也是目前4座焚化爐中，處理最多家戶垃圾量，使用年限為2018年，環境汙染疑慮引起地方要求快點除役，陳其邁2020年曾允諾5年內除役。議員黃柏霖表示，中區焚化爐除役時程沒有進展，還傳出要加蓋SRF（固體再生燃料）發電廠，三民區住戶承受更大汙染風險，恐引起反彈。
黃柏霖認為，南區廠整改拖延多年，市府應儘早決定修建方式，看是公辦公營或ROT，「不然再拖下去，陳其邁的承諾又要跳票」。環保局長張瑞琿回應，南區焚化爐的3個煙道已積極改善，破管率很高是因為整體系統問題，全面更新耗費很大成本，廠商才不願投標。
陳其邁解釋，他當時是指南區若順利整改，中區最快4至5年能除役，中區焚化爐鄰近澄清湖水源保護區，影響較多人口，會朝減少汙染和碳排為目標，早日決定南區整改方式。
此外，中區是否蓋SRF專業廠，「仍在評估中」，研擬完整配套後決定。
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