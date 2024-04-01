中區焚化廠除役遙遙無期 議員喊話高雄市府「別再拖了」…陳其邁這樣回

高雄中區及南區資源回收廠已達使用年限，南區焚化爐整建流標3次，要採公辦公營新建或採ROT至今仍爭論不休，議員要求市府不要再拖下去，否則影響中區廠的除役時間；陳其邁說，一切朝向減少汙染和碳排方向努力，南區若順利完成整改，中區最快4至5年可除役。

中區資源回收廠是高雄首座垃圾焚化廠，也是目前4座焚化廠中，每年處理最多的家戶垃圾量，使用年限至2018年，環境汙染疑慮引起地方要求盡早除役，陳其邁2020年曾允諾5年內除役，議員黃柏霖表示，中區廠除役至今未有進展，還傳出加蓋SRF（固體再生燃料）發電廠，三民區住戶需承受汙染加重風險。

黃柏霖認為，中區廠除役需配合南區廠整建，但南區焚化爐2018年由環保局以自辦舊廠整改方式，向環境部爭取經費與地方自籌，2019年3度公告招標均無廠商投標而流標，直到2023年均無共識，環保局後來考量以ROT方式提升南區廠爐體效能，預計今年7月修建、5年內完工，但地方仍希望建置新爐具、公辦公營。

黃柏霖認為，廠商擔憂南區廠整改後無法符合相關數值，才未敢投標，市府應盡早決定修建方式，確定改為公辦公營或ROT，「不然再拖下去，陳其邁的承諾又要跳票」；環保局長張瑞琿說，南區焚化路的3個煙道已積極改善，煙道破管率很高是因為整體系統問題，廠商全面更新需耗費很大成本，廠商才不願投標。

陳其邁解釋，他當時是指南區若順利整改，中區最快4至5年能除役，中區焚化路因近澄清湖水源保護區，影響較多人口，目前市府會朝向減少污染和碳排為目標，他承諾會盡早決定南區整改方式，公辦公營、OT或是BOT；對於中區是否蓋SRF專業廠，他強調「仍在評估中」，需研擬完整配套後才能決定。