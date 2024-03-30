助偏鄉「慢飛天使」邁向第20年 伊甸東港早療交織喜悅和淚水

世界衛生組織指發展遲緩兒童（慢飛天使）發生率約6至8%，伊甸基金會在屏東縣東港設立的早療中心今天歡慶20周年，邀畢業生回娘家，昔日童稚可愛的慢飛天使已是青年，看到播放孩子在中心成長的影像，不少家長紅了眼眶；主任林巧雯說，畢業的學長鼓舞了現場家長，永遠不要放棄孩子，與其埋怨命運捉弄，讓孩子及早接受治療，就能看到轉變。

林巧雯說，遲緩兒療育、成長像一場馬拉松，雖然漫長，但只要有人支持與陪伴，一樣可以在人生舞台上發光；早期療育可讓遲緩的現象改善，通常7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需進一步評估及檢查，透過動作評估及語言發展評估，了解狀況，再對需要矯正部分提供專業協助，黃金治療期在6歲學齡前最佳。

東港早療中心20年來幫助上千名自閉症、發展遲緩等身心障礙兒成長，畢業後部分進入特教班，今天有百位畢業生、家長、企業及志工回娘家；屏東地區各服務部門設計互動攤位，懷舊童玩、DIY手作、美食分享等，迴旋樓梯貼上滿滿照片時光牆，展示20年來的服務及活動影像，播放歷史投影片，宛如走過時光隧道，並邀畢業生家長分享一路走來辛苦與喜悅。

現就讀國小特教班4年級的廷廷，因發育不良致發展遲緩，1歲半就到東港早療中心，從全身軟軟沒有力氣，動作、語言、智能較為遲緩，今天和爸媽一起回到中心，可以自行走路，看見以前教過自己的老師，露出靦腆笑容說：「老師好！」；中心說， 廷廷是一個肌肉張力低的小朋友，在動作的練習上需要耗費的練習時間及體力比其他孩子更長，即使是抓握或爬行、練習站立，都不是易事。

中心說，教保員、社工與家長為廷廷擬定個別化服務計畫，透過教學策略的引導，帶他不斷努力訓練，經歷一次次的淚水與汗水，學會了爬行、走路及上下樓梯，發展腳步慢了點，但進展已超出當初預期，媽媽工作之餘常帶孩子逛夜市，不因家有身心障礙孩子，就限制自己的生活視野。媽媽說：「家有慢飛天使，他的成長勢必要比一般孩子辛苦，家長能做的就是陪伴及鼓勵」。

東港早療中心主任林巧雯說，回首過去這20年來，在幅員廣大的屏南區17鄉鎮，提供發展遲緩兒日托、時段、個管、到宅等服務，幫助超過上千名慢飛天使成長、茁壯，期望透過社會各界的持續支持，攜手營造慢飛天使社區共融的環境；邀民眾響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助邁向未來的成長之路。