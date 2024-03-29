快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

澎湖池西岩瀑好美 邀你手作堆砌塊石步道

中央社／ 澎湖縣29日電
澎湖自然景觀與海洋資源豐富，西嶼的池西岩瀑景色壯觀，吸引許多國內外遊客前往。（中央社）
澎湖自然景觀與海洋資源豐富，西嶼的池西岩瀑景色壯觀，吸引許多國內外遊客前往。（中央社）

澎湖國家風景區管理處辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請傳統石滬匠師帶領民眾，在西嶼鄉池西岩瀑旁一起以手工方式來堆砌塊石步道。圖／澎湖國家風景區管理處提供（中央社）
澎湖國家風景區管理處辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請傳統石滬匠師帶領民眾，在西嶼鄉池西岩瀑旁一起以手工方式來堆砌塊石步道。圖／澎湖國家風景區管理處提供（中央社）

觀光署澎湖國家風景區管理處為將石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出堆砌石滬的技藝轉換成手作塊石步道，讓遊客可在安全舒適塊石步道上欣賞池西岩瀑的磅礡美景。

澎管處昨天在西嶼池西岩瀑辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請澎湖傳統堆砌石滬匠師莊永志、謝明和、謝永成等人帶領30位民眾，一起以手工方式來堆砌塊石步道。

澎管處長洪志光表示，隨時代演進及氣候變遷，早年以傳統石滬捕漁方式已漸式微，石滬工藝技術也跟著沒落，更面臨後繼無人窘境。澎管處為石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出石滬工藝技術手作步道體驗活動，除傳承守護先民智慧，也打造池西岩瀑一段舒適安全塊石步道，遊客可在步道欣賞壯觀的池西岩瀑之美。

「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」由傳統石滬匠師莊永志等人採分區方式，參與民眾就地取材，尋找塌落形狀砌合的塊石，再依匠師經驗及技巧，巧妙舖設成人工步道。這項活動在4月12日再辦理一場次，預計有30人參加。

池西岩瀑(池西柱狀玄武岩)是西嶼當地相當有特色的岩瀑地質景觀，只有在漲退潮時才能在岩石上拍攝；池西岩瀑之前是已廢棄的九孔養殖場所以也叫九孔瀑布，自然景觀環境很吸引人。

澎湖 親水步道

延伸閱讀

奈良美智澎湖巡展 加碼展出在台隔離時畫作

蔡英文「畢旅」到澎湖！親種薰衣草珊瑚 盼海洋生態保育更獲重視

中油澎湖營業處響應捐血連3天 紓緩血荒

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

相關新聞

台南提供保母訪視員「密錄器」高雄不跟進

安置兒少剴剴疑遭保母虐死案引起社會對於「保母訪視員」的關注，台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），...

澎湖池西岩瀑好美 邀你手作堆砌塊石步道

觀光署澎湖國家風景區管理處為將石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出堆砌石滬的技藝轉換成手作塊石步道，讓遊客可在安全舒適塊石步...

台灣蘭花展首移師九如農會 今年聚焦仙履蘭

每年農曆3月初3日是玄天上帝生日，屏東縣九如鄉北玄宮，每年在玄天上帝生日舉辦台灣蘭花展，今年邁入第26年，以往都是在北玄...

「讓春天從高雄出發」高市議會開議 吟余光中的詩

高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，議長康裕成引用已故詩人余光中知名詩句「春天從高雄出發」為題揭幕。市長陳其邁率團隊...

恆春洋蔥病害揮之不去 專家：建議與水稻輪作降低病菌

屏東恆春半島洋蔥產業近年受農村老化缺工、原物料成本上漲和冬季氣候異常等因素影響，栽植面積跌至近半紀來新低，官方雖以機械化...

今年春雨少 陳其邁：伏流水及抗旱水井等備援水充足

今年春雨偏少，未來一季水情也可能不樂觀，南區水資源分署緊盯水情變化。市長陳其邁表示，高雄單日用水150萬噸，80萬噸地面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。