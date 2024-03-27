台39線南延優先段 都計變更通過

高雄台39線高鐵橋下道路目前南端只通車到阿蓮區，北高雄南北向交通不便，地方爭取南延至仁武。市府工務局表示，內政部都委會昨審議通過都市計畫變更案，橋下從186線燕巢安招路至橋科共1.4公里路段列為優先施作，預計2026年6月完工，此道路對北高雄半導體科技S廊帶相當重要。

台39線北起台南新化區、南達高雄阿蓮台28線，公路局推動南延計畫，預計向南延伸20.8公里到仁武區水管路。內政部長林右昌本月22日視察橋科區段徵收工程，因3座穿越高速公路的橋涵工期延宕，要求加速施作高鐵下方道路，減少交通單邊依賴。

內政部都委會昨審議「台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段都市計畫變更案」，由副市長林欽榮率團隊參加，此案審議通過；台39線優先段部分指市道186線至橋科1-2號之間，約1.4公里，工程總經費30億，原則上沿高鐵兩側施作。

副市長林欽榮說，行政院2022年6月核定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，增3座穿越高速公路橋涵、增設國道1號橋科匝道及聯絡道，另加速推動台39線高鐵橋下道路延伸線優先段，強化橋科交通運輸機能。

立委邱志偉說，橋科段具急迫性，若由北至南施設須花6至7年，這段應先做。不過北端從路竹環球路至岡山，將來北高雄產業園區啟用後也有很大交通需求，盼能同步。

當地民眾認為，北高雄南北向交通仰賴台17線、台1線、國道一號，若打通對交通有幫助。也有民眾憂心，有很長交通黑暗期。