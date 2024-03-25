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簡志坤任內轉虧為盈 高市不動產仲介公會二代會館落成啟用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，建坪逾200坪。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，建坪逾200坪。記者王昭月／攝影

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會二代新會館今午落成啟用，現任理事長簡志坤自認完成階段性任務，盼未來「接班人」能有更好的發揮。高雄市不動產仲介公會預訂5月29日改選，永慶及住商不動產兩大房仲體系競爭激烈，今午雙方要員都出席這二代會館啟用盛會，流露些許煙硝味。

高市不動產仲介公會位在一心二路的二代新會館落成啟用，內政部地政司長王成機、高雄地政局長陳冠福、仲介公會全國聯合會理事長王瑞祺及各地的仲介公會理事長均共襄盛舉，現場冠蓋雲集。

高市仲介公會1987年創設，1989年核准立案，第5屆理事長楊耀龍任內會員家數由88家增至266家，並推動教育訓練，增加公會經費收入，至民國2007年累積定存600萬元，購置一代會館，奠下良好基礎。

2018年縣市合併後的第3屆理事長簡志坤接任後大力興革，2021年經會員代表大會同意以1168萬出售第一代會館，並購入位在一心路逾200建坪的二代會館，成為全國規模最大的自購會館！內政部地政司長王成機表示，簡志坤6年前接任時「褲袋空空」，歷經努力，高市二代新會館竟比台北的公會空間還大，「真的了不起」。

簡志坤表示，他任內重新開啟營業員新、複訓課程、進階課程、每月舉辦大型講座，創下全國六都及各縣市公會中唯一自費繳錢參加講座的模式，2020年將財務困窘的仲介公會轉虧為盈，並在沒有貸款情況下，買下二代會館，完成階段性任務。

他說，二代新會館啟用後，未來將提供會員公司更多、更優質的服務，他將抱著歡喜心下台，交棒給5月底要選任的新任理事長及其團隊。

高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，建坪逾200坪。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，建坪逾200坪。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會理事長簡志坤任內在沒貸款情形下，為公會添購二代會館，自認已完成階段性任務。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會理事長簡志坤任內在沒貸款情形下，為公會添購二代會館，自認已完成階段性任務。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，嘉賓雲集。記者王昭月／攝影
高市不動產仲介公會二代新會館今午落成啟用，嘉賓雲集。記者王昭月／攝影

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