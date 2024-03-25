辭職回鄉種芭樂 孝親又找回健康

屏東縣高樹鄉47歲芭樂農許宏鵬，2年多前辭去科技業工作，回鄉接手年邁父母親經營的芭樂園，利用草生栽培及剪枝分區調節產期，一年四季都有果實可採。他笑說，偏頭痛、胃食道逆流等久坐辦公室職業病，全在務農後獲得改善，陪伴父母親也找回健康。

許家芭樂園廣達1.2甲，主要栽種珍珠芭樂，許宏鵬跟媽媽洪孟淑天天在果園穿梭忙碌。

他表示，先前在北部從事科技通訊產品研發，工時長、薪水高，身體也吃不消，加上父母親年事已高，決定回鄉務農。

許宏鵬說，芭樂雖然是國民水果，但營養成分高，傳統1年只有1到2季產季，現在善用剪枝調節，面積夠大可以分區調節，1年四季都可採收。剪枝到小芭樂歷時2個多月，從小芭樂到套袋採收，夏天1.5月至2個月，冬天2個月到2.5個月。

許宏鵬大學念電訊工程，為充實農業專業知識，返鄉後到社區大學上課，也常跟高樹鄉農會請益。他說，農會植物醫師提供免費諮詢，去年底芭樂土壤化驗後，他在植物醫師建議下做土壤肥料施肥改善，也提供微生物菌防治，獲益良多。

農會總幹事洪銘聰表示，高樹鄉是水源保護區，農產豐富，除大眾熟悉的鳳梨、芋頭、蜜棗外，芭樂種植面積約291公頃，鄉內面積第6大蔬果。