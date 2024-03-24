被拱選高雄市長 許智傑笑回：不排除往那個方向努力

民進黨立委許智傑今晚出席雄中家長會暨媒體聯合餐會時，在台上被拱宣布參選下屆高雄市長，許智傑笑著說，「我還沒宣布、還沒決定，不排除往那個方向去努力」。

高雄市長陳其邁任期將於2年後任滿，此次民進黨在高雄立委選舉再次「八仙過海」成功全壘打，選後外界熱議高雄市長下屆人選，資深立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆都是盛傳的熱門人選，一舉一動備受關注。

繼林岱樺在餐敘（高雄市商業會春酒）後，被傳已宣布投入下屆市長選舉；許智傑24日晚間出席高雄中學家長會暨高雄市文教媒體聯合餐會，也被拱宣布參選市長。

許智傑在台上致詞提及，自己與陳其邁都是雄中校友，2人還是同屆同學。致詞後旁人拱許智傑宣布參選高雄市長，許智傑笑著回應，「我還沒宣布，也還沒決定，不排除往那個方向去努力，但是現在還沒決定，不過以後會繼續努力，希望我們雄中會繼續保持下去」。

語畢，許智傑在台上與高雄市教育局長謝文斌、雄中校長莊福泰、雄中校友會成員等人一起合唱歌手翁立友的「堅持」。

眾人唱完歌後也陪同許智傑逐桌敬酒，許智傑至媒體桌敬酒被問及「委員剛剛是說還沒宣布，還是還沒有要宣布？」他回應「還沒宣布，也還沒決定，時機成熟再說，我現在暫時還沒決定」。

當媒體追問「是還決定要選，還是還沒決定何時宣布？」許智傑笑著說「我暫時還沒決定，感謝、感謝，不排除可能，但還沒有決定」，在一旁陪同的謝文斌則替許智傑解圍說「先不回答」。

許智傑是資深民代，曾任鳳山市長、這次4度連任立委，深耕地方20多年。

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