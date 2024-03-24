他辭科技業返鄉接手父母芭樂園 務農2年病痛「不藥而癒」

屏東縣高樹鄉47歲芭樂農許宏鵬，2年多前辭去在北部科技業工作，回鄉接手年邁父母親的芭樂園，他用草生栽培，善用剪枝分區調節產期，一年四季都有果，他笑說，以前辦公室久坐，經常偏頭痛、胃食道逆流等職業病，務農後病痛不藥而癒，陪伴父母親也找回健康。

47歲芭樂農許宏鵬跟媽媽68歲洪孟淑，母子穿梭在芭樂園忙碌著。許宏鵬說，先前在從北部從事科技通訊產品研發，考量科技業工時長，雖然薪水高，但漸漸出現職業病，像是坐骨神經痛，胃食道逆流，偏頭痛，困擾已久，加上父母親年事已高，管理1.2甲芭樂園相當辛苦，決定回鄉。

許宏鵬開心從農，他說，芭樂雖然是國民水果，但營養成高，回來兩年多，身體也有些變化，以前一周4、5天偏頭痛，現在幾乎沒有，胃食道逆流也大幅改善，務農兼顧家庭、照顧身體。

談起種芭樂，許宏鵬說，傳統都認為芭樂一年只有1到2季產季，現在善用剪枝調節，面積夠大可以分區調解，讓芭樂一年四季都可採收，從剪枝到長小芭樂約2個多月，從小芭樂到套袋採收，夏天需1.5個月到2個月，冬天需要2個月到2.5個月。

許宏鵬大學念的是電訊工程，他也到社區大學上農業課程，遇到問題，跟高樹鄉農會請益，許宏鵬說，農會的植物醫師提供諮詢，收穫良多，像是去年底將芭樂土壤化驗後，近期在植物醫師建議下做土壤肥料施肥改善，也提供微生物菌防治。

許宏鵬種植珍珠芭樂，他說，特色是酸中帶甜，從農理念希望從友善土地，永續角度出發。種芭樂除克服病蟲害，還面臨缺工問題，芭樂套袋一顆一顆套，是機器無法取代，且套袋有技巧，要綁的很緊，避免病蟲害侵入。