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屏東縣瑪家村長突昏倒送醫不治 遺體送回部落全村不捨

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生本月19日在台北昏倒送醫經連日搶救，23日上午不治，享壽62歲，遺體昨從台大醫院送回瑪家部落，村民不捨難過。圖／本報資料照
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生本月19日在台北昏倒送醫經連日搶救，23日上午不治，享壽62歲，遺體昨從台大醫院送回瑪家部落，村民不捨難過。圖／本報資料照

屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生本月19日在台北昏倒送醫經連日搶救，23日上午不治享壽62歲，遺體昨天從台大醫院送回到瑪家部落，傍晚家人、數十名村民等在部落迎接村長回家，村民們不捨難過，場面哀戚。唐建生致力推動部落事務，關注原民議題，也是瑪家部落獵人協會理事長，教會長老，凡事親力親為，原民立委伍麗華不捨說，唐村長鞠躬盡瘁為部落付出；縣選委會表示，因任期尚未過半，瑪家村長將補選。

唐建生是立委伍麗華團隊幹部，伍麗華難過說，唐村長出身家境辛苦，但很爭氣，考上軍校，上尉退役，也是部落大學早期發起人之一，曾擔任華州工家老師、校務主任，也是村長聯誼會會長，教會長老，瑪家部落獵人協會理事長，身兼多職，委以重任，唐村長生前一直有個夢想，希望能整理舊瑪家部落。

伍麗華說，唐村長有糖尿病，身體已發出警訊，但仍憂心村長工作，唐村長這次北上參加原住民基督教長老總會交接會議，卸下工作交棒，未料卻在返回屏東時，在台北高鐵站突倒下。

伍麗華不捨地說，唐村長的家人都苦勸村長愛惜身體，先前就曾因糖尿病引發蜂窩性組織炎住院，這次原本在卸下教會工作後，要到醫院治療洗腎，鞠躬盡瘁為部落付出，相當辛苦。

伍麗華說，昨傍晚唐村長遺體從台大醫院送回部落，她與唐村長的家人、瑪家村民數10人在部落迎接村長回家，大家都哭了。

屏東縣選委會表示，瑪家村長過世，因任期未過半，依地方制度法第82條第4項規定，3個月內完成補選。屏縣本屆村長，已有9名村長完成補選，其中1人因病逝，8人因賄選當選無效補選，3月30日、4月27日，各有一名村長因賄選當選無效，將辦補選。

伍麗華 台大醫院 屏東縣

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