北竿民眾深夜不明原因休克 海巡艇後送南竿就醫
北竿吳姓民眾今凌晨0時因不明原因休克，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部接獲北竿衛生所通報後，因入夜後無航班且有急迫性，通報馬祖海巡隊派艇協助後送南竿就醫。
艦隊分署馬祖海巡隊指出，昨接獲通報後，立即派遣線上巡防艇PP-3586艇至北竿白沙港接駁吳姓民眾、醫護及陪同人員，以最大安全航速航返南竿，並於0時50分抵達南竿福沃港碼頭後，由金馬澎分署第10岸巡隊福沃安檢所人員協助接駁傷患上岸，再轉救護車前往連江縣立醫院急救。
馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，確保民眾生命財產安全，接獲報案後必定全力以赴，本案因接獲北竿衛生所通報時間為深夜，南北竿間已無島際交通船航班，且經評估有就醫急迫性，故派艇協助前往南竿就醫。
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