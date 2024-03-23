橋科東西連通涵洞 預計晚2年完工

高雄橋頭科學園區預定明年完工，整體工程進度超前5％，不過串連東、西兩區的3處國道橋涵工程不順，歷經8次流標才順利發包，預計比園區晚2年完工。內政部長林右昌昨視察，有信心橋科明年下半年度可以完工，另要求橋涵工期縮短至1年半。國土管理署允諾加速施作高鐵下方道路，減少交通單邊依賴。

林右昌視察橋科開發案區段徵收工程，關心園區道路、滯洪池等硬體設施。國土管理署南區分署指橋科被國道1號隔成東、西兩區，共分6個工程發包施工；西區住商區占地80公頃、東區科學園區約257公頃，採用區段徵收作業，工程進度為18.75％至42.36％不等，東區並設泥火山公園，保護草鴞棲地。

林右昌說，橋科總開發面積337公頃、總經費124.17億，全由內政部新市鎮開發基金支應，未來年產值高達1800億，鏈結南部半導體S廊帶；目前工進度超前，可在明年下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。不過串聯東、西園區的3處高速公路涵洞工程發包不順，規畫時程延宕加上8次流標，約2027年才能完工。

國土管理署長吳欣修說，涵洞工程需拓寬且涉及高速公路路面抬高，難度高且複雜，施工單位會盡可能解決國道兩側內部通路問題，除加速西區兩處聯外道路工程外，東區高鐵橋下道路也會同步施作，東區廠商串聯至省道短時間內會不方便，但各自可銜接南北向交通，上下高速公路不致受影響。