金屬中心國際獲獎技術曝光 30項創新想法朝向淨零永續

2024智慧城市展(高雄場)21日在高雄展覽館盛大開展，呼應大會「綠色、數位雙軸轉型」主題，金屬工業研究發展中心展示近30項技術，不僅呈現近6年國內外獲獎技術，也透過影音呈現研發故事與亮點，加上「AI生成圖片」社群投票、線上線下串連互動，呈現不一樣的蓬勃生命力。

展覽中，金屬中心展示連續2年獲得R&D100及愛迪生雙料國際大獎的「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」透過智慧化電極成形技術，快速設計多樣電極形狀，整合多軸加工模組及電極，可同時處理多個工件或同一工件多個加工區域，提升60%的生產速度、產能逾3倍，降低50%生產成本，可應用於航太、醫材、半導體產業。

首次參與愛迪生競賽即得到國際大獎肯定的「微型複雜管內鍍膜技術」，全球首款運用衛星推進系統，提供高均勻高硬度和高耐蝕內壁鍍層，可以「不受限管內形狀」，在多通道管路內，達到良好的覆蓋率、附著性。應用於太空產業中，在衛星軌道變換系統之多通道的細長型燃料不銹鋼管件，不但能提升與燃料的共容性，更可促成衛星關鍵組件國產化。

金屬中心董事長林仁益表示，中心長期致力於國內金屬及相關製造工業升級轉型，近年更是目光將延伸至綠能、航太領域，並透過政府科專資源的挹注，研發出更多創新技術，不僅將科技應用於各行各業，更協助產業邁向智慧科技、淨零永續之目標，未來金屬中心將精進技術創新和發展，持續為國內產業貢獻力量。