快訊

汪小菲2度闖大S家嗆聲！自衝警局舉報女方「長期濫用藥物」

中職／破了！王柏融首安就是三壘打 中止連20打席無安

恐最後一刻取消…傳習近平下周會見美國商界領袖 知情人吐內幕

金屬中心國際獲獎技術曝光 30項創新想法朝向淨零永續

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
2024智慧城市展（高雄場）21日在高雄展覽館盛大開展，呼應大會「綠色、數位雙軸轉型」主題，金屬工業研究發展中心展示近30項技術。圖／金屬工業研究發展中心提供
2024智慧城市展（高雄場）21日在高雄展覽館盛大開展，呼應大會「綠色、數位雙軸轉型」主題，金屬工業研究發展中心展示近30項技術。圖／金屬工業研究發展中心提供

2024智慧城市展(高雄場)21日在高雄展覽館盛大開展，呼應大會「綠色、數位雙軸轉型」主題，金屬工業研究發展中心展示近30項技術，不僅呈現近6年國內外獲獎技術，也透過影音呈現研發故事與亮點，加上「AI生成圖片」社群投票、線上線下串連互動，呈現不一樣的蓬勃生命力。

展覽中，金屬中心展示連續2年獲得R&D100及愛迪生雙料國際大獎的「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」透過智慧化電極成形技術，快速設計多樣電極形狀，整合多軸加工模組及電極，可同時處理多個工件或同一工件多個加工區域，提升60%的生產速度、產能逾3倍，降低50%生產成本，可應用於航太、醫材、半導體產業。

首次參與愛迪生競賽即得到國際大獎肯定的「微型複雜管內鍍膜技術」，全球首款運用衛星推進系統，提供高均勻高硬度和高耐蝕內壁鍍層，可以「不受限管內形狀」，在多通道管路內，達到良好的覆蓋率、附著性。應用於太空產業中，在衛星軌道變換系統之多通道的細長型燃料不銹鋼管件，不但能提升與燃料的共容性，更可促成衛星關鍵組件國產化。

金屬中心董事長林仁益表示，中心長期致力於國內金屬及相關製造工業升級轉型，近年更是目光將延伸至綠能、航太領域，並透過政府科專資源的挹注，研發出更多創新技術，不僅將科技應用於各行各業，更協助產業邁向智慧科技、淨零永續之目標，未來金屬中心將精進技術創新和發展，持續為國內產業貢獻力量。

AI 半導體 太空 衛星

延伸閱讀

俄國聯盟號太空船升空前20秒才緊急喊卡！ 航太局長反應超淡定

澳洲斥資蓋核潛艦設施 英國航太系統協助AUKUS計畫

廣達斥4.7億元 投資美國衛星及航太通訊系統開發商CesiumAstro

周春米訪美請益航太衛星產業 盼提升屏東發展

相關新聞

歷經8次流標才順利發包 橋頭科學園區涵洞工程估比園區晚2年完工

高雄橋頭科學園區預定明年完工，整體工程進度超前5％，不過串連東西兩區的三處國道橋涵工程不順，歷經8次流標才順利發包，預計...

讚醫療是台灣強項 陳其邁：智慧醫療絕對是下一座護國神山

由醫策會台灣智慧醫療創新整合平台主辦的「智慧醫院院長大會」邁入第7屆，今天結合高雄智慧城市展在高雄展覽館舉辦，高雄市長陳...

30萬歌迷衝南部 高雄「夜間進修部」邀續攤喝酒拚抽獎

高雄接連幾周迎來眾多演唱會，民眾可憑演唱會門票兌換面額50元「商圈夜市優惠券」外，高市府推出夜晚專屬「高雄夜間進修部」活...

屏東燈節萬年溪燈飾「麟光」 摘美國繆思設計獎最高榮耀白金獎

屏東縣政府去年底至今年初舉辦的「四重溪溫泉季」、「屏東聖誕節」、「落山風藝術季」、「屏東燈節」，近日傳回拿下今年美國繆思...

高雄市新商業會發動捐血 贈送小琉球船票受歡迎

為鼓勵社會大眾踴躍捐血，高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會舉辦捐血公益活動，廠商捐贈的獎品豐富，甚至包含屏東小琉...

高雄寶來溫泉公園「湧現粉紅花海」 上千株花旗木綻放

高雄市府去年在六龜寶來地區成功開採第二口溫泉井，確保寶來溫泉和不老溫泉美人湯供給無虞；觀光局推薦當地佔地5.4公頃「寶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。