鼓勵民眾定期篩癌 九如果菜市場3月25日免費健檢
屏東縣政府為鼓勵民眾定期作癌症篩檢，聯合九如鄉衛生所、屏東榮民總醫院等單位，在3月25日上午8時至11時30分於九如果菜市場推出免費健康篩檢活動。
屏東縣政府衛生局表示，癌症連續41年居國人10大死因首位，民國111年屏東縣有2336人死於癌症，希望透過活動讓設站服務進入社區及職場，增進篩檢方便性及可近性，盼民眾當天就近參加免費健檢，及早篩檢、及早發現並把握黃金治療時間。
衛生局今天新聞稿表示，篩檢活動包含4大癌症篩檢（口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血篩檢）、成人健檢、肝炎篩檢，以及胸部X光檢查。活動現場並提供免費舒壓按摩、免費剪髮等服務。
接受篩檢民眾當天需攜帶健保卡與身分證，如要接受成人健檢，需空腹8小時以測量血糖。有疑問可洽詢九如鄉衛生所08-7392006。
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