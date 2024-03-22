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歷經8次流標才順利發包 橋頭科學園區涵洞工程估比園區晚2年完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
橋頭科學園區目前分成六個工區同步施工，工程進度超前，內政部長林右昌有信心在明年下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。記者徐白櫻／攝影
橋頭科學園區目前分成六個工區同步施工，工程進度超前，內政部長林右昌有信心在明年下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。記者徐白櫻／攝影

高雄橋頭科學園區預定明年完工，整體工程進度超前5％，不過串連東西兩區的三處國道橋涵工程不順，歷經8次流標才順利發包，預計比園區晚2年完工。內政部長林右昌今天下午視察工區，有信心橋科明年下半年度可順利完工，另要求橋涵工期縮短至1年半。國土管理署允諾，加速施作高鐵下方道路，減少交通單邊依賴。

林右昌視察橋頭科學園區開發案區段徵收工程，關心園區道路、滯洪池等硬體設施工程。國土管理署南區分署簡報指出，橋科被國道1號阻隔成為東西兩區，共分六個工程發包施工；西區住商區80公頃、東區科園257公頃，採用區段徵收作業，各工地的工程進度從18.75％至42.36％不等，未來東區還設泥火山公園，保護草鴞棲地。

林右昌指出，橋科總開發面積337公頃、總經費124.17億，全由內政部新市政開發基金支應，未來年產值高達1800億，鏈結南部半導體產業S廊帶；目前工程進度約超前5個百分點，一定可在明年的下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。

不過串聯東西園區的三處高速公路涵洞工程發包不順，規畫時程延宕又加上八次流標，預計在要2027年才能完工。

國土管理署長吳欣修說明，涵洞工程需要拓寬且涉及高速公路路面抬高，工程難度高且複雜，目前推算完工時程會晚2年，施工單位會盡可能解決高速公路兩側內部通路問題，除加速西區兩處聯外道路工程外，東區的高鐵橋下道路也會同步施作，東區廠商串聯至省道短時間內會不方便，但各自可以銜接南北向交通，廠商上下高速公路影響不大。

內政部長林右昌（左一）今天下午視察橋頭科學園區工地，有信心明年下半年度可以如期交地給進駐廠商。記者徐白櫻／攝影
內政部長林右昌（左一）今天下午視察橋頭科學園區工地，有信心明年下半年度可以如期交地給進駐廠商。記者徐白櫻／攝影
橋頭科學園區目前分成六個工區同步施工，工程進度超前，內政部長林右昌有信心在明年下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。記者徐白櫻／攝影
橋頭科學園區目前分成六個工區同步施工，工程進度超前，內政部長林右昌有信心在明年下半年陸續完工，依照期程交付廠商興建廠房。記者徐白櫻／攝影
橋科東邊園區正在施作滯洪池，遠方樹叢就是泥火山公園，保護草鴞棲地。記者徐白櫻／攝影
橋科東邊園區正在施作滯洪池，遠方樹叢就是泥火山公園，保護草鴞棲地。記者徐白櫻／攝影
串連橋頭科學園區東西兩區的國道橋涵工程發包不順利，預計比園區晚2年完工。記者徐白櫻／攝影
串連橋頭科學園區東西兩區的國道橋涵工程發包不順利，預計比園區晚2年完工。記者徐白櫻／攝影

半導體 林右昌 涵洞 高速公路

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