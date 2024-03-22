長治鄉連3任鄉長涉貪 屏縣府今派參議曾龍陽代理鄉長

屏東縣長治鄉連三任鄉長都因案下台，本屆第19屆鄉長古佳川因貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年，屏東縣府根據地方制度法規定辦理停職，縣府指派參議曾龍陽擔任代理鄉長，今上午舉行交接典禮，曾龍陽說，讓鄉政持續推動，人事穩定，依法行政。

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，但因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，遭檢方偵辦，收押近11個多月，當時縣府指派九如鄉前鄉長許重慶派任代理鄉長，屏東地院3月14日宣判，古佳川犯貪汙治罪條例第5條等罪，重判應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。

今天舉行長治鄉代理鄉長宣誓就職，代表會主席鍾仁政說，希望代理鄉長在公墓遷葬，興建納骨塔繼續推動。人事方面，代理鄉長也有提到要穩定鄉政，不要異動太頻繁，不適用的要換掉。

曾龍陽說，上周縣長周春米找他談，特別交代兩件事情，「鄉政持續推動、人事穩定」，代理鄉長不僅是責任，也是任重道遠，期待大家努力支持下，持續推動鄉政。

62歲曾龍陽從事公職近35年是屏東縣九如鄉人，從基層做起，建設局技士、文化處文資科長、副處長、傳播處副處長、行政處副處長、處長、參議。

曾龍陽今宣誓就職，他說，從民國80年從台南調到屏東任職，建設局的技士，從事道路橋梁排水工程改善，在長治鄉經常走來走去，民國94年到文化處擔任文資科長，對地方客家文史脈絡，長治火燒庄、客家夥房興建改善，也有涉獵了解。

曾龍陽說，擔任代理鄉長，鄉政持續推動、人事穩定。延續重要鄉政，公墓遷葬、納骨塔等，這也是縣政列為重要施政項目，長治未來整體發展還有許多關注，包括汙水系統改善，水利處有在做內埔鄉跟整體周邊鄉鎮汙水系統第四期計畫改善，持續努力。

曾龍陽說，人事穩定，會徵詢體制上建議，以整體目前最大穩定性為前提，不會做太多異動，也要取得代表會、村長支持，依法行政。