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全國唯一！馬祖整合健檢陸續進行 30歲以上縣民免費

中央社／ 連江21日電

馬祖人視為年度健康大事的連江縣整合式健檢，3月12至27日正於各鄉陸續進行。馬祖也是全國唯一提供30歲以上縣民免費體檢的縣市。

連江縣整合式健檢採定時、定點舉行，由連江縣衛生福利局先寄發通知書給符合資格的民眾，民眾再依照通知書上的時間、地點前往篩檢。112年完成健檢人數為2907人，占全縣30歲以上人口之30%。

檢查項目除常規的血液分析、尿液、糞便、口腔黏膜、眼科檢查、身高體重、血壓、醫師理學檢查、子宮頸抹片及問卷調查外，亦針對需要加強防治疾病，不定期增加如胃血清檢測等項目。

連江縣衛生福利局局長陳美金接受中央社訪問表示，因馬祖醫療資源缺乏，加上早期民眾胃癌罹患比例高於全國，多時達4至5倍且死亡者多為壯年，故自民國89年起，提供符合資格的設籍縣民每年1次免費健檢。

馬祖整合式健檢的最大成績，是與台大醫療團隊合作，民國93年起執行胃、肝癌的防治計畫，至去（112）年止，成功降低胃癌發生率53%、死亡率25%，成為全世界首例，更登上頂尖期刊Gut醫學雜誌。

陳美金說，隨著民眾生活習慣的改變，整合式健檢也從2年前，陸續增加心血管與肺功能檢測，協助民眾及早發現腦中風等疾病，加上原有的胃癌、肝癌、大腸癌等，給予全面性的檢查。

馬祖民眾平均壽命高達87.1歲為全台最高，但陳美金指出，馬祖長壽原因多元，無法直接證明與健檢有關，但透過健檢發現有健康疑慮的民眾，皆會列入個案追蹤，持續關注其健康狀況。

民眾陳小姐表示，只要時間許可，每年整合式健檢一定不缺席。馬祖看醫生不如台灣本島方便，加上多位親友透過健檢發現疾病且早期治療，讓她更重視自己身體健康。

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