高市刨鋪工程冒天坑…回填隔天又下陷 民代批：擾民又浪費

高市鳳山區文南街13日進行路面刨鋪工程，道路突然出現坑洞，路底下被淘空至少3公尺，市府當天先派人回填混凝土並鋪設柏油路，不料隔天14日路面又下陷，昨晚更有汙水從道路的陰井溢出。高雄市議員李雅靜說，市府不找出是哪個管線破裂造成淘空，就直接回填鋪上柏油，「只做表面功夫」，擾民又浪費民脂民膏。

鳳山區文南街道路不平整，13日開始重新刨鋪，在過程中路面突然出現2處直徑分別0.8公尺、1.2公尺，相距約1.5公尺的破洞，路面底下被淘空超過3公尺，露出汙水管、中華電信、自來水公司的管線。

市議員李雅靜當天獲報後趕抵現場關心，她建議要查清楚再回填，但市府還沒找出原因，就用低強度混凝土回填並鋪設柏油，讓她感到相當憤怒；李雅靜還在現場開直播，點名高雄市長陳其邁「不要再坐在辦公室」。

李雅靜今天表示，第一時間要求市府必須查找哪個管線破裂，無奈當時市府置之不理，直接以回填方式敷衍了事，結果回填隔天馬上發生路面下陷，昨晚又發生汙水回流事件，「市府從來都是頭痛醫頭、腳痛醫腳」，相當擾民。

當地文英里長鄭鴻章說，文南街13日重新刨鋪路面時出現坑洞，當天道工處先回填低強度混凝土並鋪設柏油路面，水利局確認是汙水管線接頭有老化滲水情形後，已調派機具進行管線翻修作業，但因為地質條件不佳，這幾天都先進行地質改良，昨晚有汙水從路面上2個陰井冒出，幸好沿線民宅未受波及。

水利局說，案發當時當時路面下陷已有一定深度，相關管線皆埋設在地下，較難判斷是何管線破損，在維護用路人安全下，先以低強度混凝土回填以維持路面穩固，隔日即進場檢視汙水管線，展開後續修繕。