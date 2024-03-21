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護欄封路未設警示燈害命 權責互推

聯合報／ 記者林保光王勇超宋原彰／高雄報導
高雄機車騎士行駛高雄港商港區通道，不料通道以紐澤西護欄封閉，他自撞護欄送醫不治。記者林保光／攝影
高雄機車騎士行駛高雄港商港區通道，不料通道以紐澤西護欄封閉，他自撞護欄送醫不治。記者林保光／攝影

高雄陳姓男子前晚間騎車經過前鎮區新生高架橋下，沿商港聯外道路行駛，撞上路中擋道的水泥紐澤西護欄傷重不治。事發地點屬交通部航港局管轄的商港區，但航港局稱平面道路已由高雄市府道工處維管，肇事責任仍待釐清。據警方統計，事故地點2020年至少發生5起騎士自撞護欄事故，民代要求訂定規則統一管理，杜絕類似憾事發生。

25歲陳姓火鍋店員前晚騎車行經新生高架橋下，未走高架橋東側機慢車專用道，而走西側高雄港第二貨櫃中心聯外道，結果在新生路與新衙路口撞上水泥紐澤西護欄，人車倒地，送醫救治3小時後不治，家屬暫未要求國賠。

警方統計，這處事故地點2020年起至少發生5件機車騎士自撞護欄事故，經查地籍屬交通部航港局管轄的商港區，2017年Google地圖街景顯示，當時即有數座紐澤西護欄，但夜間未設警示燈、前方也無道路封閉警告標示，初判養護單位有肇事責任。

航港局指這段路段曾於2015年會勘，確認平面道路由市府道工處維管，高市交通局要求設置紐澤西護欄。

工務局道工處表示，新生北段高架橋開通後，高公局維持封閉至今沒開放過，市府預計今天上午邀相關單位會勘，釐清權責。

市議員陳麗娜認為，即便航港局管轄的土地，工務局都應知道工程計畫與期程，紐澤西護欄已放置許久，市府全未檢視適當性！高雄目前仍有多處工地護欄未設警示燈，造成駕駛夜間行駛危險，市府應通盤檢討，並訂定規則統一管理，杜絕類似憾事發生。

航港局 高架橋

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