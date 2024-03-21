歷6任鎮長推動 恆春生命園區啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣恆春鎮公所斥資1.5億元興建的孝親生命紀念園區，歷經20年、6任鎮長推動，過程艱辛，昨天終於啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮公所斥資1.5億元興建的孝親生命紀念園區，歷經20年、6任鎮長推動，過程艱辛，昨天終於啟用。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春鎮公所斥資1.5億元興建的孝親生命紀念園區昨啟用，第一階段登記的400多名民眾已經抽籤選位，今天起開放晉塔。

恆春鎮孝親生命紀念園區第1期提供6776個塔位，價位3萬至5萬元，神主牌2萬元，在地里民優惠1萬元，低收戶免收規費，外地民眾加倍，未來視需求再擴增塔位。

對於孝親生命紀念園區落成，鎮長尤史經感嘆此案歷經20年、6任鎮長推動，過程漫長艱辛；生命紀念館啟用後，可讓先人落葉歸根，子孫不必舟車勞頓到外鄉鎮祭祖，未來將鼓勵鄉親為先人撿骨入塔安奉，並逐步改善公墓景觀。

屏東縣政府民政處指籌設中的枋山和瑪家2鄉，是「1鄉鎮1納骨堂」政策的最後2塊拼圖。

屏東縣33鄉鎮市有200多座公墓，縣府近年推動火化晉塔和公墓活化，各鄉鎮市遭遇不少困難，前恆春鎮長盧玉棟有感而發，指恆春半島是國旅勝地，但隨處可見景觀雜亂的公墓，有的就在大馬路邊，有礙觀瞻。鎮公所規畫在恆春鎮大光里第18公墓建納骨堂，過程問題紛雜，一言難盡。

恆春鎮有23個公墓，鎮公所原擬斥資8000萬在第18公墓區興建占地0.9公頃的孝親生命紀念園區，6年前破土後，因聯外道路未達法規要求，用地徵收作業被擱置，直到補選的鎮長陳文弘上任後才動工，此案光水土保持就花3年，工程費追加至1.5億元。

公墓 屏東縣政府 恆春

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