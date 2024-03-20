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限量4梯次！高雄六龜「宗教靜心之旅」明開放報名

中央社／ 高雄20日電

茂林國家風景區管理處表示，為推廣高雄市豐富人文及宗教文化，4月推出六龜「宗教靜心之旅」，目前僅開放4梯次，預計明天開放報名，歡迎民眾來趟心靈旅程。

茂管處今天發布新聞稿指出，沿台28線進入六龜台27（甲）線，沿途群山雲霧繚繞，荖濃溪兩岸林立宗教寺院，當地擁有豐富人文及宗教文化，適合沉澱心靈、淨心漫遊。

茂管處表示，六龜區「諦願寺」有結合敦煌石雕和韓國傳統彩繪藝術工法繪製的佛像群，梁坊上「擂金畫」以仿唐銅雕精緻細膩筆法繪製，大殿內浮雕壁畫以經變圖為主題，運用不同色彩玉石，以地藏經為主軸鑲製，環殿一周便能看完整部地藏經。

還有「清涼山護國妙崇寺」毘盧殿內耗時12年完成的景泰藍佛陀壁畫，該畫需23道工序並經1200度燒製，不用遠赴北京，便能欣賞中國傳統特殊工法藝術。

茂管處長柯建興表示，為推廣六龜在地人文宗教特色及結合在地產業，推出六龜「宗教靜心之旅」，讓民眾以優惠價格，感受遠離紅塵的靜心與欣賞佛教傳統藝術之美，希望民眾能在參訪過程中沉澱煩亂心思，找回平靜心靈。

柯建興指出，六龜「宗教靜心之旅」專車於4月3日正式發車，目前僅開放4月3日、10日、17日、24日共4梯次，名額有限，報名平台預計21日上午10時開放，有興趣民眾可上網訂購。

六龜 壁畫 富人

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