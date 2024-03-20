快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五月天周末在高雄開唱 帶你遠離塞車全攻略

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
五月天將自3月23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱。本報資料照片
五月天將自3月23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱。本報資料照片

天團五月天將自3月23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱。高雄市交通局提醒，捷運台鐵加密班次並加開免費接駁車服務，歌迷盡量搭乘大眾運輸或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

交通局說明，演唱會當天世運大道12至24時實施交通管制，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠、翠華、軍校路及國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族、博愛、高鐵路，東西向改道至加昌、新莊一路、水管路。

管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，民眾可利用外圍捷運、輕軌臨停轉乘，市府已規畫18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場，再搭捷運至R17世運站。捷運也規畫提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘。

主辦單位也安排免費接駁專車，14時至19時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務、22時至23時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。

本次活動機車臨時停放區規畫於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為3月23日至24日、29日至31日12時至23時。現場不提供汽車停車位，民眾切勿開車前往。

台鐵及高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，詳細列車及購票資訊請至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）及台灣高鐵網頁（https://www.thsrc.com.tw/）查詢。

世運主場館演唱會改道指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會改道指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會接駁車乘車處。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會接駁車乘車處。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會交通指南。圖／高雄市交通局提供
世運主場館演唱會交通指南。圖／高雄市交通局提供

台鐵 捷運 高鐵

延伸閱讀

五月天在高雄3月唱5場 世運主場館周邊交管、禁臨停

五月天之後 TOYOTA冠名贊助張學友《60+巡迴演唱會》

中職／好香！台鋼雄鷹高雄開幕戰 女孩上街頭宣傳

每次都穿同件衣服！竊賊3度行竊捷運超商 店長尾隨偕警逮人

相關新聞

寫信給陳其邁有用嗎？高雄市長信箱每月5千封 不滿意度逾5成

高市府市長信箱和1999市民專線平均每月受理超過3萬件，但民眾對信箱不滿意度超過5成，也抱怨1999專線效率慢，只有轉接...

五月天周末在高雄開唱 帶你遠離塞車全攻略

天團五月天將自3月23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱。高雄市交通局提醒，捷運、台鐵加密班次並加開免費接駁車...

台鐵高雄車站天棚合攏倒數 網友期待登上空中步道

台鐵高雄車站雲朵天棚超過1萬公噸，近日最後一塊「拼圖」啟動鋼構吊裝，天棚合攏倒數。天棚完工後將上方將規畫為空中步道，行人...

恆春民謠傳唱國際 「半島風聲相放伴」4月赴美演出

屏東恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」有在地獨特魅力，縣府與文化部駐紐約台北文化中心等攜手台美文化交流，傳藝師4月赴美...

歷經20年、6任鎮長推動終於啟用 恆春納骨堂從無到有漫長又艱辛

屏東縣33鄉鎮市有200多座公墓，隨時代變遷，縣府近年推動火化晉塔和公墓活化，各鄉鎮市因主客觀因素遭遇不少困難，恆春鎮公...

高雄市登革熱疫情蠢蠢欲動 這4區要特別注意

時序進入春季，登革熱疫情也蠢蠢欲動，高雄市政府20日舉辦38區「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動，有300多人參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。