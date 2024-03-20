五月天周末在高雄開唱 帶你遠離塞車全攻略

天團五月天將自3月23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱。高雄市交通局提醒，捷運、台鐵加密班次並加開免費接駁車服務，歌迷盡量搭乘大眾運輸或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

交通局說明，演唱會當天世運大道12至24時實施交通管制，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠、翠華、軍校路及國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族、博愛、高鐵路，東西向改道至加昌、新莊一路、水管路。

管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，民眾可利用外圍捷運、輕軌臨停轉乘，市府已規畫18處捷運、輕軌汽車轉乘停車場，再搭捷運至R17世運站。捷運也規畫提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘。

主辦單位也安排免費接駁專車，14時至19時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務、22時至23時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。

本次活動機車臨時停放區規畫於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為3月23日至24日、29日至31日12時至23時。現場不提供汽車停車位，民眾切勿開車前往。