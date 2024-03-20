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五月天在高雄3月唱5場 世運主場館周邊交管、禁臨停

中央社／ 高雄20日電
五月天本周末與29日至31日將在高雄世運主場館開唱，當天世運大道中午12時至凌晨0時實施交管。圖為高雄世運主場館。圖／聯合報系資料照片
五月天本周末與29日至31日將在高雄世運主場館開唱，當天世運大道中午12時至凌晨0時實施交管。圖為高雄世運主場館。圖／聯合報系資料照片

樂團五月天本周末與29日至31日將在高雄世運主場館開唱，高雄市交通局今天表示，演唱會當天世運大道中午12時至凌晨0時實施交管，禁止汽機車通行及停放並加強拖吊取締。

五月天重返高雄開唱，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局指出，世運大道在演唱會當天中午12時至凌晨0時實施交通管制，穿越性車流建議改道。因應人潮眾多，已規畫捷運、台鐵加密班次及免費接駁車服務，建議樂迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往。

交通局新聞稿表示，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。

此外，主辦單位安排免費接駁專車，14時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、22時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

散場疏運部分，民眾可以步行至R17世運站，捷運屆時將縮短班距為3至4分鐘；交通局提及，世運翠華路東側人行步道系統完整，鼓勵民眾步行到左營站，不須排隊等候捷運或接駁車，方便又輕鬆。

交通局規劃活動機車臨時停放區，包括世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為23日至24日以及29日至31日中午12時至晚間11時，騎車民眾可多加利用，會場未規劃汽車停車位。

五月天 捷運 演唱會 高鐵

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