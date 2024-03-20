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高雄市登革熱疫情蠢蠢欲動 這4區要特別注意

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市政府20日舉辦38區「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動，有300多人參加。記者潘奕言／攝影
高雄市政府20日舉辦38區「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動，有300多人參加。記者潘奕言／攝影

時序進入春季，登革熱疫情也蠢蠢欲動，高雄市政府20日舉辦38區「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動，有300多人參加。高雄市去年有3100多個病例，專家呼籲，病媒蚊生命力及繁殖力極強，高雄市人口稠密氣溫高，病毒極易傳播。

依據衛福部疾管署統計，今年高雄已累計124名登革熱病例，全國最多。而高雄市也有所謂「登革熱F4」，即前鎮、鳳山、苓雅、三民4區，因人口密集容易傳播，往年都是疫情最嚴重的區域。

疾管署高屏區管制中心主任林明誠說，高雄沒有所謂的「冬天」，從去年12月至今，氣溫沒有低於13度過，而孑孓活動要10度以下才會停止。登革熱病媒蚊只要吸到帶有病毒的血，8到12天就具有傳染力，且終生帶原病毒。

林明誠說，病媒蚊生命力及繁殖力極強，之前曾在養樂多罐子裡，僅半瓶積水就發現73隻孑孓。還有一次他們到柴山看到滿地空蝸牛殼，10個殼裡就有3個有積水並長孑孓。居家環境只要有一點積水的地方，不管再怎麼隱密，蚊子就是有辦法找到並產卵。

高雄市「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動20日在前鎮區憲德宮舉辦，附近社區過去常是疫情嚴重區。環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅；並前往瑞南里視察建築工地環境，針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池等巡查是否有積水。

高市衛生局表示，現國際旅遊頻繁，東南亞與南亞地區登革熱疫情持續升溫，今年全國境外移入登革熱確診累計35例，高雄市2例；國內本土登革熱確診累計151例，高雄市122例。入夏後將面臨嚴峻疫情挑戰，市府今年提早展開各項防疫工作，也請民眾配合對抗病媒蚊。

環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影
環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影
環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影
環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影

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