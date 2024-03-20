岡山廢棄物掩埋廠昨夜燒8小時 環保局將祭重罰

高雄岡山區華崗路一處廢棄物掩埋場昨（19日）晚近7點多濃煙直竄天際，高市消防局調動前往灌救，至今晨3點19分多才撲滅，這處掩埋場因長年發生「廢棄物火警」，飄散惡臭汙染空氣引發民怨，昨晚再失火，高市環保局指將依違反空汙法及廢棄物清理法裁處。

高市環保局稽查科長王建州表示，起火點位在岡山區嘉華段185等地號，經查戴姓承租人，同時也是「行為人」在當地棄置廢樹枝及營建混合物，管理及貯存不當而發生火災，致產生異味及粒狀物，將依違反空汙法32條規定，裁處10萬到500萬元罰鍰，亦依違反廢清法36條規定，裁處6萬到1000萬，已要求行為人限期清除廢棄物。

王建州說，火警當時因吹北風，汙染物及異味可能往南方向傳遞，環保局除出動空汙小組到現場進行環境監測外，也同步發布空品預警，請民眾留意並做好個人防護。

昨天這起廢棄物掩埋初估燃燒面積500平方公尺，濃煙密布且惡臭難聞，消防局原本調派15車25人前往灌救，但掩埋場又深又廣，火勢不斷竄燒，最後耗時8個多小時才完全撲滅火勢。據環保局監測，燕巢至林園等15區都受影響。