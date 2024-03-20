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高雄杉林區集來國小廢校 家長難過接受

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／高雄報導
高雄市杉林區集來國小即便升級軟硬體設施，仍無法抵抗少子化衝擊而廢校。記者蔡世偉／攝影
高雄市杉林區集來國小即便升級軟硬體設施，仍無法抵抗少子化衝擊而廢校。記者蔡世偉／攝影

少子化成不可逆趨勢，高雄去年裁併3所小學，今年小一新生又少1777人，杉林區集來國小剛開完公聽會，下學期走入歷史，將成高雄縣市合併後第6所裁併小校。家長無奈接受、議員要求做好交通接駁。教育局說，集來國小每班學生人數僅1至4人，同儕互動少，會做好配套。

屏東大學教育行政研究所副教授劉鎮寧指出，學生人數過少不利群性發展，無法分組導致同儕團體學習任務受阻，學生也缺乏同儕楷模刺激與學習；教育行政機關應盡最大努力與家長溝通，廢校後的校園規畫也需地方政府跨域合作。

高雄市112學年度新生人數2萬3956人，113學年度新生2萬2179人。甲仙寶隆國小、內門景義國小及西門國小3校去年9月裁併，學校轉型社區關懷據點或由社區認養。大寮昭明國小新厝分校及大樹國小和山分校也已廢校多年。

集來國小全校學生僅14人，3月13日辦公聽會，家長多表支持。校長林國隆說，集來社區人口外流嚴重，連老年人口都嚴重流失，全校一半以上學生是隔代教養，比原鄉還嚴重；這兩年努力提升軟硬體，但人口結構沒變，收不到學生，只能「結束營業」，期許新穎設施有其他去處。

「雖然不捨，但也沒辦法，努力過了！」陳姓居民說，村莊多半是老人，年輕人在外地工作、結婚生子，這幾年新生人數少，去年剩1人。

議員林富寶指出，教育局應做好交通接駁及學生心理輔導，以免孩子不適應新環境。

教育局解釋，集來國小隔代教養比例高，未來6年學生人數皆不足30人，學習刺激相對缺乏。八八風災後，金興、火山及中庄等學區居民遷居大愛永久屋，學生大量流失，校務會議已通過停辦計畫。

廢校 教育局 隔代教養

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