高雄觀音山路線多、指示牌老舊 民眾怒：不知道怎麼爬

高雄觀音山為小百岳之一，每逢假日遊客如織，但民眾抱怨山區路線眾多，指示牌數量少且老舊，許多山友乾脆自製路牌，造成當地路牌雜亂、破敗不堪，每年都有人上山失蹤迷路；但觀音山多數屬國有財產署土地，市府觀光局無權增設建物，只能做舊有設備維護更新，議員認為推卸責任只會犧牲民眾權益。

議員張勝富表示，觀音山有多處登山口，登山路線有許多支線，民眾抱怨沿路指示牌老舊、指示不清楚，部分路牌由山友自行建置，經年累月下來，路線變動加上設備毀損，造成指示混亂無章，維護單位無從管理；目前觀音山大部分都是國有財產署土地，但觀光局有責任協調維護，增加觀音山的觀光價值。

民眾表示，觀音山光是在山腳下就有許多出入口，有些入口隱密沒有指示牌，必須問當地人或熟悉路線的山友，即便走主要登山步道，沿途有許多人工製成的塑膠板指示牌，僅用鐵線綁在樹幹上，或是直接在柵欄上手寫字，也有多處岔路沒指示，多樹路牌則是字體模糊、立桿傾斜破舊，相當難辨識。

「外地人到觀音山根本不知道怎麼爬！」張勝富認為，觀光局前年在壽山主要登山步道加強通訊，並用標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山口掃瞄QR cord，就能知道山區61處通訊點，他認為觀光局應在觀音山比照辦理，不然每年都有登山民眾下午入山後就迷路失蹤，需要警消人力協助搜救。

觀光局長高閔琳回應，觀光局去年已在觀音山上環保公園的體健設施、下環保公園的木棧道整修，因為山區多是國產署土地，市府持續與國產署協調更新告示牌，讓原本雜亂的告示牌能統一美化；觀光局專任委員劉傑軒表示，高雄市承接原縣的設備維護，目前僅針對觀音山既有設備維護更新，不另建指示牌。