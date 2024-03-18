台東關山數位機會中心揭牌啟用 縮減偏鄉數位落差

台東縣關山數位機會中心今天揭牌，成為在地數位學習的重要服務據點，縣府盼透過數位多元應用與發展，服務更廣泛及多元的在地族群，讓數位科技充分應用於生活、教育中。

台東縣政府發布訊息表示，台東縣地理位置狹長，偏鄉民眾較難取得數位學習資源，而數位機會中心（Digital Opportunity Center）的成立是教育部積極推動數位學習的一環，目的就在於縮減偏鄉數位落差，提升社區民眾的數位素養。

台東縣教育處指出，關山DOC設立於關山鎮電光社區，DOC教室內設有桌上型電腦、平板電腦、VR眼鏡、雷雕機及無線網路等多樣數位設備，每週於固定時間開放民眾免費學習使用。

此外，DOC開設了許多多元豐富且貼合民眾所需的數位學習課程，包括基礎操作課程、網路資訊安全概念及人才數位培訓等，提供民眾更多方便、實用的數位學習資源，幫助他們更好地融入數位社會。

DOC不僅止於教室內服務，每週也會安排行動諮詢服務，將數位觸角延伸至不同的村里或鄉鎮，民眾只需要帶著手機到距離最近的服務據點，DOC專案人員即可協助民眾解決生活上所遇到的數位問題，同時還可以學習到如何判別網路假消息、如何利用健保或健身APP管理自身健康等，還有許多相關於數位生活上的應用，都能透過行動諮詢服務，解決使用上的疑慮。

台東縣教育處說明，教育部配合行政院縮減數位落差政策，協助提供偏遠地區民眾數位應用與數位服務，自民國94年（第一期計畫）開始，迄今邁入第6期（113年-116年）「偏鄉數位培力推動計畫」，以導入數位生態系、提升民眾資訊素養以及地方環境、人文特色、經濟產業的數位轉型為目標，讓遍布全國112鄉鎮數位機會中心據點，提供數位服務，共享數位創新福祉。

DOC除了數位課程與行動諮詢的服務外，另以主流自媒體產生的數位內容，為地方人文與特色做到典藏的價值，360環景教材錄製、Podcast地方特輯、AI導入社區服務等，都是凝聚人、文、地、景、產的一大步，更是關山DOC未來落實目標。