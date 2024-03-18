快訊

兒盟執行長白麗芳遭撤換！逾百名員工連署反對 批董事會提油救火

「我誰？我VVVIP」！遭爆對銀行行員嗆聲耍大牌 董至成回應了

LINE Pay用戶當心！簡訊詐騙以假亂真「一點就上鉤」 最新手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東「藝起派對」寫生盛會移師潮州 總獎金10萬元 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供
清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供

清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，人文萃薈的潮州戲曲小鎮，包含屏東戲曲故事館、潮州三山國王廟、潮州日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、潮好玩幸福村、潮州鐵道園區等人文地景皆為入畫的最佳素材，即日起報名至3月29日，邀大小畫友們一同寫生作畫，用不同視角描繪屏東之美。

屏東縣政府文化處表示，潮州蘊含多元豐富人文氣息，是新舊文化交融激盪的城鎮，除有歌仔戲、布袋戲、皮影戲三大戲曲文化，老街古巷的宗教信仰香火鼎盛、老店新秀百家爭鳴，亦有友善親子共融園區、潮州聯合辦公大樓、國際溜冰場等重要建設，是寫生繪畫的潛力景點。

2024「藝起派對」屏東縣寫生嘉年華，4月4日登場，參賽者上午9時至11時，至潮州聯合辦公大樓戶外廣場的寫生活動服務台領取比賽用紙，並於當日下午2時前完成創作繳件。

文化處說，此次寫生比賽分為寫生組、創意組，網路報名成功且完賽的寫生組前200名、創意組前100名參賽者還可以獲得藝起派對的限定好禮。

縣府邀請知名的水彩畫家及老師們組成評審小組，寫生組分為社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組，各組前3名及優選作品，總獎金10萬元，並擇期在屏菸1936文化基地展出，佳作獲頒獎狀一只。

歡迎喜愛創作畫友們用寫生探索潮州，創作更多充滿觀察與想像力的作品。活動簡章請上網查詢下載https://reurl.cc/K4RjKe, 或上文化處官網、臉書查詢。

清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供
清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供
清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供
清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，總獎金10萬元。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 派對

延伸閱讀

紙風車銀髮版藝術工程屏東開跑 推動全新村里文化運動

屏東竹田鄉鴿舍鐵皮屋今上午突陷入火海竄黑煙釀1死

高雄機廠遷潮州環差過關 加強領角鴞棲地營造

背風側+境外汙染！南部空氣品質差 潮州甚至亮「紅燈」

相關新聞

屏東「藝起派對」寫生盛會移師潮州 總獎金10萬元 

清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，人文萃薈的潮州...

大順黃昏市場 提早熄燈…攤商不滿

高雄市三民區大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定在3月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對提前結束，卻...

下月啟用…桃源愛玉館 要打響在地觀光

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨到高雄市桃源區現勘山籟愛玉館，預計下月6日啟用，桃源區長杜司偉說，將委外經營，行銷在地愛...

內埔農工機車志工…替長輩健檢機車 磨工也磨心

國立內埔農工機車志工服務隊成軍4年，今年獲教育部青年志工團體競賽績優服務獎，學生到屏東縣偏鄉、原鄉部落，幫長輩的機車、電...

高雄中油連續乙烯外洩 24里抗議

高雄中油林園廠本月10日、16日發生乙烯外洩，1周兩起，尤其前晚6時許因燃燒塔管線脫落導致乙烯外洩燃燒，火光伴隨惡臭，居...

「當地人心中的痛」高雄仁武連署爭取捷運 市府：已納入評估

高雄市仁武區人口持續成長，有民眾近期在網路發起連署，希望市府能打造仁武區捷運路網。市府捷運局回應表示，仁武區捷運已納入評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。