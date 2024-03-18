屏東「藝起派對」寫生盛會移師潮州 總獎金10萬元 

清明連假的第一天恰逢4月4日兒童節，屏東縣政府應眾多畫友支持，今年將年度寫生盛會「藝起派對」移師潮州辦理，人文萃薈的潮州戲曲小鎮，包含屏東戲曲故事館、潮州三山國王廟、潮州日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、潮好玩幸福村、潮州鐵道園區等人文地景皆為入畫的最佳素材，即日起報名至3月29日，邀大小畫友們一同寫生作畫，用不同視角描繪屏東之美。

屏東縣政府文化處表示，潮州蘊含多元豐富人文氣息，是新舊文化交融激盪的城鎮，除有歌仔戲、布袋戲、皮影戲三大戲曲文化，老街古巷的宗教信仰香火鼎盛、老店新秀百家爭鳴，亦有友善親子共融園區、潮州聯合辦公大樓、國際溜冰場等重要建設，是寫生繪畫的潛力景點。

2024「藝起派對」屏東縣寫生嘉年華，4月4日登場，參賽者上午9時至11時，至潮州聯合辦公大樓戶外廣場的寫生活動服務台領取比賽用紙，並於當日下午2時前完成創作繳件。

文化處說，此次寫生比賽分為寫生組、創意組，網路報名成功且完賽的寫生組前200名、創意組前100名參賽者還可以獲得藝起派對的限定好禮。

縣府邀請知名的水彩畫家及老師們組成評審小組，寫生組分為社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組，各組前3名及優選作品，總獎金10萬元，並擇期在屏菸1936文化基地展出，佳作獲頒獎狀一只。