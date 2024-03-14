體檢高雄輕軌／轉乘台鐵、捷運 營運有時間差

高雄輕軌可以轉乘台鐵、捷運及延伸使用公共自行車，吸引許多通勤族，但輕軌與其他運輸系統營運時間有落差，上夜班民眾反映搭不到，希望延後收班。高捷表示，商家多數在晚間10點結束，輕軌最後收班時間是深夜11點半，評估暫無延長收班的迫切需求；交通局表示，未來推出輕軌轉乘接駁公車或社區型公車，擴大公共運輸服務範圍。

高雄輕軌兼具觀光及通勤需求，目前陸續整合台鐵、捷運及YouBike等轉乘設施，仍未能盡如人意，陳姓公務員以前都搭捷運、騎YouBike上下班，但搭捷運需走進地下月台，走很遠，現在改搭輕軌，下車再騎YouBike，通勤時間縮短約5分鐘。蔡女士因為排班關係，有時需早上6點出門或晚上11點多下班，嘆輕軌是「看得到，用不到」。李先生說，大眾運輸服務的時間依照多數民眾上班時間制定，較符合成本，如果特定節日能再提早或延後收班會更好。

目前高雄輕軌營運時間為上午7點到晚間10點，捷運是清早6點到晚間12點，台鐵也開至近午夜，連公車都比輕軌晚，有民眾笑說，想搭輕軌跑趴都難。也有民眾指輕軌與公車系統未整合完善，搭輕軌仍到不了目標地點，「輕軌沿線公車路線與站點，應通盤檢討一下」。

高捷公司說，輕軌營運時間需通盤考量實際旅運需求、司機員人力能否獲得充分的休息，也需預留足夠的夜間維修時間；目前特殊節日或大型活動，會視狀況配合延長營運，平日百貨公司或商業活動多在晚間10時結束營業，輕軌晚間10點開出末班車，繞1圈收班已深夜11點半，暫無延長收班的需要。

高市交通局表示會持續觀察公車運量移轉情形，配合YouBike等轉乘設施，進行路線轉型，未來推出輕軌轉乘接駁公車或社區型公車，擴大公共運輸服務範圍。