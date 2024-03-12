高雄鳳山、小港等地晚間飄散惡臭味 原因找到了

今天晚上，高雄市鳳山、大寮、小港等地不少人聞到空氣中瀰漫惡臭味道，1999專線湧入抱怨電話，消防局懷疑與小港、大寮交界處的山林火警有關。高市環保局深夜證實，今晚偏南風，風向導引汙染物往西北方吹向市區，提醒市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

環保局指出，高雄小港區及大寮區因雜草及廢棄物火警，偏南風導引汙染物往西北方向傳遞。目前風向為偏南風，消防隊已將兩場火勢控制，不過下風處區域可能產生異味，大寮區、小港區及鳳山區等地空氣品質受影響。

今天上午11時許，高雄市消防局接獲小港區大坪頂山坡發生火警，派遣消防人車趕赴滅火，火苗隨風勢飄散，下午1時30分，消防局又接獲大寮區林內路、新厝路等地也發生山林火警，火勢延燒，濃煙四散。兩地火災也燒到一些塑膠類廢棄物，所以空氣中瀰漫燒焦塑膠味。