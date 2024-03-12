快訊

高雄鳳山、小港等地晚間飄散惡臭味 原因找到了

高雄鳳山、小港等地晚間飄散惡臭味 原因找到了

聯合報／ 記者徐白櫻林保光／高雄即時報導
今天晚間，大寮、小港及鳳山一帶空氣飄散惡臭味，環保局證實與大坪頂的山林火災有關。圖／高市環保局提供
今天晚間，大寮、小港及鳳山一帶空氣飄散惡臭味，環保局證實與大坪頂的山林火災有關。圖／高市環保局提供

今天晚上，高雄市鳳山、大寮、小港等地不少人聞到空氣中瀰漫惡臭味道，1999專線湧入抱怨電話，消防局懷疑與小港、大寮交界處的山林火警有關。高市環保局深夜證實，今晚偏南風，風向導引汙染物往西北方吹向市區，提醒市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

環保局指出，高雄小港區及大寮區因雜草及廢棄物火警，偏南風導引汙染物往西北方向傳遞。目前風向為偏南風，消防隊已將兩場火勢控制，不過下風處區域可能產生異味，大寮區、小港區及鳳山區等地空氣品質受影響。

今天上午11時許，高雄市消防局接獲小港區大坪頂山坡發生火警，派遣消防人車趕赴滅火，火苗隨風勢飄散，下午1時30分，消防局又接獲大寮區林內路、新厝路等地也發生山林火警，火勢延燒，濃煙四散。兩地火災也燒到一些塑膠類廢棄物，所以空氣中瀰漫燒焦塑膠味。

廢棄物

延伸閱讀

高雄小港大寮山坡火警 延燒10餘小時仍未完全熄滅

高雄警濫權幫KTV性騷學長調監視畫面 警方將待判決另行處分

高雄都會公園生態池枯竭變滯洪池 自管處與高市水利局計畫「加水」

獨／連2年獲米其林必比登！高雄「雲來坊」驚傳熄燈

相關新聞

高雄鳳山、小港等地晚間飄散惡臭味 原因找到了

今天晚上，高雄市鳳山、大寮、小港等地不少人聞到空氣中瀰漫惡臭味道，1999專線湧入抱怨電話，消防局懷疑與小港、大寮交界處...

同站不同名 月台窄人爆多 無障礙不足 高雄輕軌轉乘問題多

高雄輕軌成圓後與捷運、台鐵形成多個轉乘站，不過目前民眾及網路上反映不少轉乘問題，包括方便性、安全性、無障礙轉乘等，都有改...

昔「網路票選第一名雞排」被查出香辣粉過期 高市開罰了

高雄市衛生局今天表示，天使雞排去年遭民眾檢舉調味料逾期，衛生局稽查共查獲97.3公斤天使辣味芝麻醬、天使原味芝麻醬、天使...

騎樓開放店家延伸性營業 高雄市將設示範區

高雄市區常見店家把桌椅、商品或展示架等物品放在騎樓空間，騎樓違規設攤、製造環境髒亂的案件更占市民陳情專線第1名。高市府自...

高雄市本土登革熱近1周新增3例 今年累積121例

高雄市3月5日至11日新增登革熱本土個案3例，分別為鳳山區瑞竹里、仁武區灣內里及新興區秋山里各1例，今年至今累計121例...

屏東神山線觀光郵輪巴士 3月29日為外籍人士開辦免費導覽

帶遊客暢遊屏東原民部落風情和文化底蘊的「台灣好行─神山線」觀光郵輪巴士，探訪屏北地區的魯凱文化及特色，深度走訪霧台及禮納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。