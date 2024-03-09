私立大學學雜費補助2月上路 恆春家長不滿和既有助學金重複

私立大專校院學雜費減免政策今年2月上路，每學年每人減免3.5萬元，但在屏東縣恆春鎮卻造成困擾，因鎮公所早有運用台電核3廠回饋金發放的大學生每學年2萬元助學金，電廠周邊3里4萬元，私立大學生家長最近到公所申請時，被告知不得重複請領，有家長認為兩者性質不同，為之氣結；公所說，依主計室解釋是重複，家長擇優申請，不影響權益。

吳姓家長說，台電核3廠所在地的恆春鎮公所，每年有1.2億元的台電睦鄰回饋金，鎮公所運用部分補助大學生每學年2萬元助學金，電廠周邊南灣、大光、龍水3里4萬元，補助的目的就是回饋在地人，而政府補助私立大學生每年3.5萬元，是全國學生都受惠，兩者性質有差別，不能因為中央新政策，扼殺當地學子既有助學金的權益。

恆春鎮公所說，軍公教本就有子女教育補助，根據主計室解釋，和鎮公所補助大學生每學年2萬元助學金有重複，身分重複者擇優選擇已行之多年，私立大專校院學雜費減免政策今年2月上路後亦然，因性質相同不得重複領取；電廠周邊3里私立大學生，可申請4萬元助學金，比政府減免還多5000元，可擇優申請，3個里之外就選擇政府減免。

台電核3廠說，電廠在恆春半島的睦鄰回饋金，每年依發電量提撥一定金額，由周邊恆春鎮、車城、滿州和牡丹鄉公所統籌運用，恆春鎮公所運用部分回饋金補助大學生每學年2萬元助學金，是否遇到和私立大專校院學雜費減免政策重複申請的問題，非台電的權責範圍，這也和廠方自辦的恆春半島學生獎助學金性質不同，