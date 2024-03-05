玉荷包勘災錯開 藍綠立委仙拚仙？

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，最近進入關鍵開花期，果農發現新枝開花率僅一成，等到5月收成恐減產逾半；民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉昨天均勘災但錯開時間，農政官員連跑兩場，給外界「仙拚仙」感覺；因部分農民已領小犬天災現金救助，立委要求農業部另以專案補助，並修改延遲性災害限時3個月規定。

恆春半島玉荷包種植面積近200公頃，因台灣最南是全台首批上市，玉荷包會在母親節前後成熟，但去年小犬颱風造成玉荷包樹枝嚴重折損，今年開花期驚見新枝不開花只長芽，開花率到目前僅一成，果農預估今年恐減產逾半。

小犬颱風造成恆春玉荷包延遲性災損，綠營立委徐富癸昨天下午2時半到四溝里勘災，綠議員潘芳泉到場；藍營不分區立委蘇清泉3時半到水泉里，藍營恆春鎮長尤史經和縣議員盧玟欣陪同，農糧署、縣府農業處和高雄農改場人員連跑兩場；高雄區農改場副場長吳志文表示，果樹枝條斷裂是去年小犬颱風造成，新枝因未發育成熟無法開花，屬延遲性災害。

農糧署南區分署屏東辦事處說，天災延遲性災損規定3個月，小犬颱風救助到今年1月即結束申報，恆春有57公頃農友已領，若認定符天災救助，恐無法重複。果農說，無法開花是暖冬，成因有別。

立委要求農業部以專案補助，延遲性災害限3個月，作物不同特性，不能一視同仁，將修法放寬。