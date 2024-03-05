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墾丁淨灘、台東淨海 清出大量海廢

聯合報／ 記者潘欣中劉星君徐白櫻／連線報導
屏東縣環保局長顏幸苑再次帶隊進入墾丁國家公園出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸淨灘，徒步扛回一袋袋以寶特瓶為主海漂垃圾。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局長顏幸苑再次帶隊進入墾丁國家公園出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸淨灘，徒步扛回一袋袋以寶特瓶為主海漂垃圾。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣環保局去年底追查海上油汙來源，局長顏幸苑帶隊進入墾丁國家公園出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸稽查，意外發現海岸線因洋流及地形，堆積大量海漂垃圾，因人煙罕至，淪為海漂垃圾死角，日前淨灘扛回3100個寶特瓶，不少是國外海漂；台東縣漁民、居民及潛水員多年來成立淨海聯盟，漁民捕魚帶回作業廢棄物，潛水帶回海底垃圾，聯盟去年清理逾1萬公斤海洋廢棄物。

墾丁出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸，因無公路可達路途遙遠，未經墾管處許可不得進入生態保護區，海漂垃圾難清，為守護屏東海洋自然環境，顏幸苑本月初帶領環保局人員到杳無人煙海岸淨灘，考量人員安全，淨灘人員最多20人，請第6岸巡隊協助戒護安全。

淨灘人員頂著強風來回徒步7小時深入太平洋海岸，將裝滿垃圾網袋背回來，綜合企劃科長王奕軒說，海岸幾乎都是塑料垃圾，寶特瓶最多，還有漁網、浮球、鞋子、馬桶蓋，共124公斤，提醒民眾，避免使用一次性塑膠容器，垃圾源頭減量是解決海廢最好方式。

台東潛水員協力清除海底垃圾，「淨海聯盟」去年清出1萬公斤垃圾。圖／台東縣府提供
台東潛水員協力清除海底垃圾，「淨海聯盟」去年清出1萬公斤垃圾。圖／台東縣府提供
台東縣海岸線長達169公里，縣府2007年起成立淨海聯盟，環保艦隊、海洋巡守隊及潛海戰將三大組織，台東縣府環保局表示，淨海聯盟去年清除1萬多公斤垃圾，與成功大學服務社團合組跨縣市海洋巡守隊，邀請30名學生杉原灣淨灘，盼更多機關團體、志工社團或民間企業加入聯盟，持續推動跨縣市合作。

保護區 台東 淨灘

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