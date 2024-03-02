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掰了魔法洞穴！經營43年「鳳山大書城」宣布熄燈…老闆嘆：網路衝擊大

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高雄43年鳳山大書城宣布熄燈 老闆嘆：網路書城衝擊大

聯合報／ 記者王昭月宋原彰／高雄即時報導
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影

經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業，這家有「舊客運站下魔法洞穴」之稱的老書店，承載許多市民的回憶，有人三代都在這裡消費，突然書店要關，直呼「好可惜」。老闆表示，網路書店崛起，他與妻子年事已高，孩子不願承接，每月六位數的店租也不堪負荷，所以決定將土地還給高雄客運使用。

鳳山大書城1日在臉書發布公告：「4月30日我們將會畫下句點結束營業，感謝大家」、「用謝謝說再見」。老書城要走入歷史，不少民眾紛留言表示不捨，指書城是「小時候的美好回憶」、「童年回憶！真的好捨不得」；有網友指每次從北部回娘家，小孩都說要去逛，已經是三代的回憶了。

鳳山大書城設於高雄客運車站地下空間，販賣的文具商品多，藏書也多，是鳳山區最負盛名的書店，至今在Google評論仍擁有4.4顆星，許多老鳳山人從小就在這家書城消費，有民眾也說，平常無聊時，常騎車到中山路走走晃晃，鳳山大書城是必去的地方，打折後的價格也許不比網購優惠，但好處就是先買先看。

不少人感嘆，又倒了一間書局，是繼鳳山東亞戲院結束後，又一時代眼淚，實品書店拚不過網購，有人也推判是客運大樓改建的預感。

經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影

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