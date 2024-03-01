行人地獄？高市標線型人行道藏陷阱 居民冒生命危險往外繞

高雄市區有多處標線型人行道，不僅狹窄，還有燈杆、電箱等障礙物，行人通過時只能冒著生命危險往外繞，三民區鼎勇街、左營區漢神巨蛋附近的新榮街都有此現象；高雄港旅運中心旁的標線型人行道，更是被機車族當成停車場，停放整排機車。交通局說，會全面檢視，逐步改善。

高市三民區鼎勇街因鄰近國小，交通局為了讓放學的學童有安全走道，在鼎勇街整排對面一側的道路畫設標線型人行道，但因寬度只比1公尺略寬，甚至人行道中間還有路燈燈桿，當地居民嘆說，這種人行道怎麼給人走，而且多年前施工完成當天就反映過，卻沒下文。

近日有網友拍下鼎勇街的標線型人行道被路燈桿擋住貼上臉書，引起網友論戰。有人說，不畫人行道不會被罵，畫了反而被罵。也有人說，難道沒畫設人行道，「遇到障礙物就不會走、不會閃嗎？」也有人說，人行道的設計本來就是要給行人用，不該在人行道上面還有路燈，「政府機關本來就要去改善！」

除了鼎勇街，漢神巨蛋的附近的新榮街也有一處標線型人行道，短短不到200公尺，就卡了3根路燈燈桿，而且靠內側的路面還有許多凹凸不平的水溝蓋。黃姓男子（35歲）說，他覺得新榮街這處人行道對成人來說不算太難走，但如果是推嬰兒車或是輪椅族，因為水溝蓋與路面不齊平，會相當難走，但若移除路燈，「這裡晚間就沒路燈照明！」

高雄港旅運中心旁，也有一處寬度超過５米的標線型人行道，但這處人行道鄰近停車場，加上少人行走，有時會停放許多機車。路過的高姓遊客說，人行道是給人走的，怎麼會停車，「還停滿一排，真是太誇張！」

高雄市交通局說，鼎勇街的標線型人行道是在2010年設置，在與居民溝通過程中，有人贊同設置、但也有人認為會造成車道縮減而持反對立場，經溝通、折衝之後，才盡可能畫設這段標線型人行道，交通局近日接獲反映，會全面檢視高雄市的標線型人行道，逐步改善。