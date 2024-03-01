鴨展大發觀光財 學者籲創台版小鴨

高雄黃色小鴨及屏東四重溪溫泉季落幕，黃色小鴨吸引900觀光人次，宣稱帶進140億觀光財。學者認為，黃色小鴨畢竟是「進口貨」，希望市府嘗試凸顯在地文化形象，才能讓城市商機更具續航力。四重溪溫泉季65萬人次，地方不希望一年商機只旺冬季，盼縣府能有延續商機的配套。

為期1個月的黃色小鴨展覽活動剛結束，不僅為國人帶來美好回憶，帶進的觀光財更讓業者笑開懷，有人甚至期待它長駐高雄。學者認為，高雄市政府可辦回顧活動讓小鴨熱潮再延燒，但更該思考如何從在地文化中誕生出如「黃色小鴨」般的IP（智慧財產權）產物；議員湯詠瑜也認為，高雄有許多傳統歷史文化，可以逐漸發展成像黃色小鴨一樣老少咸宜，屬於在地的智財權。

樹德科技大學行銷管理系主任胡寬裕說，小鴨暌違10年再颳起旋風，如要延續熱潮，可辦徵文、攝影賽等活動，但黃色小鴨畢竟是「進口貨」，高雄可嘗試創出屬於自己特色的「黃色小鴨」，成為大型活動活招牌。

為期近4個月的屏東縣車城鄉四重溪溫泉季昨晚落幕，創下逾65萬人次高紀錄；車城鄉長陳政雄說，溫泉季人氣一年比一年旺，住宿假日多滿房，但活動一結束又變冷清，實在可惜，地方盼望延續燈海夜景並開發夏日冷泉遊程，活動期間班班客滿的主題郵輪巴士也建議全年開辦，成為全年都可玩的觀光品牌。