台灣菜吸引逾300日人品嘗 羅達生率隊拚高雄觀光

高雄市副市長羅達生率隊訪問日本友好城市熊本縣、熊本市，力拚高雄觀光，昨晚羅達生與逾300名熊本縣各界人士大啖台灣菜，也現場播放高雄城市影片邀請大家到高雄旅遊。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，高雄市27日晚間參加由熊本縣商工會議所聯合會首度舉辦的「台灣傳統料理宴會」，邀請台灣廚師呈現台灣特色料理，吸引逾300名熊本縣各界人士報名參加。

羅達生受邀出席在致詞時說，高雄與熊本從2017年起締結為友好城市，交流密切，去年高雄將旗山新鮮香蕉直送左營高中的姊妹校玉名高校，讓日本學生也能品嘗高雄水果的鮮甜；兩校在去年互訪交流，青年世代延續台日友好情誼。

羅達生也播放高雄城市影片「高雄製造」讓與會者共同欣賞，呈現高雄的城市蛻變。他說，透過餐會讓更多人認識高雄，更用日語說「歡迎大家一起來高雄玩」，獲得全場熱烈掌聲。

行國處表示，首度於熊本日航飯店辦理的「台灣傳統料理宴會」昨晚登場，主辦的熊本縣商工會議所聯合會指出，本次活動一開放報名馬上爆滿，連續2天都吸引逾300名熊本各界人士搶著報名參加。

現場不只有台日混血歌手上台演出融合日文及台語的創意歌曲，炒熱現場氣氛，熊本縣民吃了台灣料理也讚不絕口，紛紛表示台灣的好味道名不虛傳。

行國處指出，現場舞台設置背板，印上高雄知名地標龍虎塔以及高雄流行音樂中心，應邀出席的羅達生也把握機會賣力行銷高雄觀光。

熊本縣商工會議所聯合會會長久我彰登表示，高雄與熊本的相似度很高，都是充滿美食與熱情的城市，近年高雄已成為熊本人熱愛旅遊地點，也力推熊本好朋友有機會到高雄走走。

熊本縣副知事田嶋徹昨晚也設宴歡迎高雄市訪團，田嶋徹表示，7年前曾與家人一起到台灣旅遊，高雄的熱情讓他深受感動，近年高雄與熊本保持多元交流，隨著台積電在24日於熊本開幕，更讓熊本與高雄成為密不可分的合作夥伴。