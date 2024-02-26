青年國中全國花燈競賽獲佳績 花10個月製作

鳳山區青年國中今年參加2024年全國花燈競賽再創佳績，包辦第2、3、5名。校方表示，老師帶著學生從腦力激盪到動手實作，花費近10個月通力完成了3座主題特色花燈。

青年國中今天發布新聞稿指出，師生曾在高雄燈會中創下國中組燈王6連霸紀錄，今年參加台南2024年全國花燈競賽再創佳績，其中作品「祥龍獻瑞、福至平安」與「麒麟送子」奪得全國第2、3名，以些微差距僅次於「燈王」。

青年國中今年由老師蔡豐丞指導，號召有興趣的學生組隊參與花燈製作，並結合投入傳統燈藝傳承的老師李安華，一起指導學生從主題構思發想、造型草圖設計、架構製作焊接、外層貼布調配、內部燈座安置等。

師生歷經腦力激盪3、4個月與利用假日動手實作5、6個月後，通力完成了3座不同主題特色花燈參與了2024年全國花燈競賽。

學生陳佳禾、蘇博文與呂祥誠負責負責製作「祥龍獻瑞、福至平安」，他們表示，作品以甲辰龍年的生肖代表為主軸，配上象徵福氣的葫蘆，以及象徵平安的花瓶，再融入台南在地元素的水雉（台南市市鳥），再加上代表祝福發財與好運的金元寶等點綴，象徵著希望今年能夠福氣與平安吉祥。

學生酆晙彥、簡才恩作品「麒麟送子」獲第3名，他們說，當初不想與大家一樣單純地號以龍年為主題；因「麒麟」是長相與龍極為類似的祥瑞神獸，2人決定以「麒麟」為作品發想進行創作，作品「麒麟送子」也有著吉祥話意喻著優秀的學子與下一代，以及代表吉祥如意的甲辰年祝福。

「鰲龍躍昇」作品花燈拿下全國第5名，創作學生陳唯星說，對於矗立在高雄愛河畔的「鰲龍主燈」，一直有著莫名的喜愛，就覺得「鰲龍」實在太酷，當是想到「鰲龍」就會想到高雄愛河，因此決定做為主要元素。

青年國中學務主任蔡智緯強調，青年國中多年來積極參與花燈競賽並獲佳績，花燈已是學校藝術發展特色之一，將持續鼓勵學生參與花燈製作，讓這項傳統技藝能夠在青年國中繼續發光發熱。

青年國中校長陳正憲表示，學校未來會把學生花燈作品，結合其他景觀布置，讓花燈藝術成為「青年光廊」最佳亮點。