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屏東「奇幻大津」爆紅 帶動高樹蜜棗銷量成長10％

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影

屏東縣政府文化處今年首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉農會蜜棗銷量成長10%，打響屏北文化觀光品牌，讓屏東在地人，甚至外地遊客都重新認識大津。

文化處指出，農曆年節登場「奇幻大津」將光影藝術結合山水瀑布、在地文化與自然地景，打造成為夜間夢幻森林，活動為期1個月昨晚落幕。

「奇幻大津」採售票與每日限額1千名人流控管，平日除了在地鄉民揪團上山，也吸引慕名而來遊客，7天春節連假及假日，出現一票難求，閉幕周末依舊場次完售，人潮爆滿。

活動期間不少民眾二刷、三刷，也有遊客形容距上次來大津已3、40年前了。「以前來過大津，這次來更驚豔」、「夜遊瀑布光影很特別、很棒的體驗」、「五星好評，水與光之美百看不厭」、「 好期待明年會有什麼不同」，夜遊瀑布是前所未有的體驗，加上網路社群發酵，為「奇幻大津」創造驚奇，帶來超乎預期的回響。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，年節前後正值蜜棗產季，活動推出遊客購票體驗可獲一顆特級蜜棗，是農會特別挑選，品質保證，爬山吃蜜棗，讓大眾重新認識高樹蜜棗，大小朋小吃得很開心，更帶動蜜棗買氣，為地方創造經濟效益。

文化處表示，透過光影重新照亮大津，讓許多曾來過大津屏東人，再踏上步道，找回兒時或求學時期青春記憶。短短一個月的活動，湧入逾3萬參觀人潮。

活動期間推出「大津小賣所」，集結各種在地小農與店家，人氣店家「土忠肉包」每天熱騰騰的手作肉包一推出就很搶手，創下破萬顆的銷售業績。新豐村長張享能販售自家芋頭冰，天天銷售一空，並親自率村民協力交通管制；人潮帶來錢潮，鄰近的小吃、山產店也特別有感。

屏東縣政府文化處首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉農會蜜棗銷量成長10%。圖／高樹鄉農會提供
屏東縣政府文化處首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉農會蜜棗銷量成長10%。圖／高樹鄉農會提供
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
奇幻大津，走到終點，感受瀑布與光影之間交錯的「彩虹瀑布」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉農會蜜棗銷量成長10%。圖／高樹鄉農會提供
屏東縣政府文化處首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉農會蜜棗銷量成長10%。圖／高樹鄉農會提供
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
大津瀑布光影沉浸體驗，讓遊客驚豔。圖／屏東縣府文化處提供
大津瀑布光影沉浸體驗，讓遊客驚豔。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，首次結合山林瀑布，以四大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，結合文化、美景和生態的探索。記者劉星君／攝影

光影 屏東縣政府

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