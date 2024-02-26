高雄輕軌收費首日 7車站刷卡機出現異常

高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多，有民眾不知道開始收費，忘記刷卡上車。上午有7個車站刷卡機出現異常狀況，高雄捷運公司派員前往查修後，已恢復正常。高捷提醒，乘客上下車都要刷卡，否則卡片會鎖卡。

輕軌收費首日並非假日，加上黃色小鴨已經謝幕，搭乘人潮比前一天少很多，大多是學生及通勤族搭乘。有乘客進入月台忘了刷卡，經旁人提醒後才補刷。

上午9時55分，輕軌有7座車站刷卡機出現異常，高捷派員前往查修，並請乘客先行搭車，經檢查後發現是參數問題，經更新後，於10時35分恢復正常。高捷表示，因為是高捷的問題，不會再要求乘客補票。

高捷表示，今日查票員會開始進行例行性查票工作，提醒民眾搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，才不會被鎖卡；無電子票證的民眾可在車站月台售票機購票。