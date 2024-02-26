快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌收費首日 7車站刷卡機出現異常

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多，有民眾不知道開始收費，忘記刷卡上車。上午有7個車站刷卡機出現異常狀況，高雄捷運公司派員前往查修後，已恢復正常。高捷提醒，乘客上下車都要刷卡，否則卡片會鎖卡。

輕軌收費首日並非假日，加上黃色小鴨已經謝幕，搭乘人潮比前一天少很多，大多是學生及通勤族搭乘。有乘客進入月台忘了刷卡，經旁人提醒後才補刷。

上午9時55分，輕軌有7座車站刷卡機出現異常，高捷派員前往查修，並請乘客先行搭車，經檢查後發現是參數問題，經更新後，於10時35分恢復正常。高捷表示，因為是高捷的問題，不會再要求乘客補票。

高捷表示，今日查票員會開始進行例行性查票工作，提醒民眾搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，才不會被鎖卡；無電子票證的民眾可在車站月台售票機購票。

刷卡進入付費區後，若停留超過2小時，出站將加收逾時票價20元。若當日未刷卡出站，跨日進站補刷時，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。另外持高雄市博愛卡（身障人士）、敬老卡的民眾，進出站也要刷卡，可免費搭乘高雄輕軌。

高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多。記者潘奕言／攝影

票價 高捷 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌26日起收費 逾2小時、隔日補刷都加價

輕軌凱旋公園站轉乘不易 接駁車空中步道均不可行

揪出高雄輕軌廣播跳過「輕軌」不翻台語 台師大台文系曝專業發音

高捷岡山路竹延伸線 岡山車站路段今開始行車測試

相關新聞

高雄輕軌收費首日 7車站刷卡機出現異常

高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多，有民眾不知道開始收費，忘記刷卡上車。上午有7個車站刷卡機出現異常狀況，高...

屏東「奇幻大津」爆紅 帶動高樹蜜棗銷量成長10％

屏東縣政府文化處今年首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉...

高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計，全台人口最大里，再由人口數達4.52萬人的高雄...

「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，活動期間帶來的人潮與商機讓周邊商圈、夜市、百貨公司，就連郊區的觀光工廠業績...

大武門音樂祭 2天吸6萬粉絲

屏東縣府打造多元音樂品牌，第2屆「大武門音樂祭」本月24、25日屏菸1936文化基地登場，昨第2天人氣爆棚，縣長周春米到...

創百億商機 黃色小鴨告別港都

黃色小鴨重返高雄展出30天吸引逾900萬人次造訪，創造近百億商機，展期昨天結束，有議員認為展覽期間配套不足，輕軌班距過長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。