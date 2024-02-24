星雲大師逝世一周年…佛光山辦追思會 韓國瑜現身緬懷

佛光山開山祖師星雲大師去年2月5日逝世，佛光山在今日元宵節舉辦「佛光山開山祖師星雲大師圓寂周年紀念日」追思典禮，立法院院長韓國瑜、佛光山住持心保和尚、佛光山泰華寺住持心定和尚及佛光山退居和尚心培和尚主法，逾1300人參加，共同感念大師97歲的人生，為世間留下了無盡的慧燈及法寶。

韓國瑜致詞時說，這世界上有3種人令人感佩，春風化雨的教育家、幫助弱勢的慈善家以及自度度人的宗教家，星雲大師同時兼具這3種身分，「面對日常的紛擾時，都會憶起星雲大師的言行，即使處在立法院，心裡依然帶著慈悲去面對各種挑戰，體會到心胸一旦變得寬大，很多不同的意見和分歧自然能夠包容。」

佛光山信徒總代表暨國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄在致詞時一度哽咽，藉此向大師稟報佛光山的弟子都很爭氣，在過去的一年裡每個人都在自己的崗位上，更加勇敢堅定的往前邁進；心保和尚開示，由衷的感謝各位護法信眾的不忘初心、護法護教讓佛光山的每個人都很感動。

心保和尚說，星雲大師本著慈悲弘法世間，認為不只有修行人才需要佛法，每個人都需要慈悲、精進、禪定與智慧，「雖然今日在緬懷大師，實際上是在與大師接心、見面與學習。學習大師為法為教的精神，不忍聖教衰，不忍眾生苦。」隨後大眾在心保和尚的帶領下齊唱「惜別歌」，為追思典禮畫下圓滿的句點。