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逾6級強風襲來！黃色小鴨被吹到「臉部變形」 遊客傻眼：該打氣了
高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」了。小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一吹，整隻鴨表面有許多摺痕還一度前傾；觀光局表示，工作人員正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象。
高雄今日刮起大風，高雄港二港口在今日1時許平均風力達7級，每秒14公里，市議員邱俊憲近日在臉書公開黃色小鴨遭大風「吹到變形」的照片，笑說「大家幫鴨鴨充電打氣，多日執勤難免『鴨力爆表』」，照片中小鴨右側被吹到凹陷，幾乎一半身體不見，表面產生多條皺摺，位置也離最初擺放地點有段距離。
邱俊憲表示，近日強風等級已接近輕度颱風的邊緣，造成小鴨有位移狀況，灌風進小鴨內的鼓風機電線也意外被扯斷，目前工程人員仍在努力搶修中；不少民眾說「黃色小鴨辛苦了！勞苦功高」、「鴨子要收工了，準備下班」、「應該是熱到快溶化了啦」、「應該是忙到都瘦了」、「鴨鴨需要真的『打氣』了」。
高雄市觀光局回應，小鴨因為位處出海口直接受風，以致錨定位移，影響小鴨電力裝置；目前工作人員刻正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象，觀光局呼籲「不可抗力，『鴨』力山大」，為確保現場作業及遊客安全，請周遭船隻保持距離以策安全。
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