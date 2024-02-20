揪出高雄輕軌廣播跳過「輕軌」不翻台語 台師大台文系曝專業發音

高雄輕軌列車內台語廣播唸到「輕軌」時，採國語發音引發討論，高雄市長陳其邁今天說，會請高捷公司研究如何用台語呈現。高捷回應，將依建議改採「輕鐵」（khin-thih）發音。

國立台灣師範大學台灣語文學系網站上19日刊出一文，討論高捷輕軌列車內「輕軌」一詞的播音未使用台語。台文系呼籲，根據「大眾運輸工具播音語言平等保障法」及「國家語言發展法」，高雄輕軌的播音應依法完善台語廣播。

陳其邁今天上午在新興國小接受媒體聯訪時表示，自己過去在立法院推動「大眾運輸工具播音語言平等保障法」，非常關心此議題，會請高捷研究如何用台語呈現。

高捷今天回應，高雄輕軌目前列車內廣播，遵守「大眾運輸工具播音語言平等保障法」規定，均有國、台、英、客語發音。有關廣播內「輕軌」一詞原本僅採國語發音，欠缺台語發音，經各界建議，高捷公司將配合修改為「輕鐵」發音。

台師大台文系網站指出，高雄市政府捷運工程局先前回應，「輕軌」為外來語，不需刻意翻譯成台語；但外來語透過翻譯而普及是常態，華語的「輕軌」一詞即為一例。

台文系強調，捷運局所稱台語播音會造成誤解和不便實屬多慮。且台語表達「輕軌」的詞彙早已存在，像是台北淡海輕軌播音就是使用「輕鐵」（khin-thih）。