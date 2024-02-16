聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏縣潮州台糖林地晚間突起火 一度威脅周邊建物與森林遊樂區
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人、義消30人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間21點46分火勢撲滅，現場燃燒面積約5公頃，所幸未擴大延燒，讓周邊建物與潮州林後四林森林遊樂區鬆了一口氣。
屏東縣消防局晚間接獲報案，派遣第二大隊、潮州、萬巒、與竹田分隊共6車13人，義消30人前往，現場不明原因台糖林地起火，該處是NCC向台糖承租土地，現場燃燒面積約5公頃，火勢撲滅，起火原因待調查。
起火地點在潮州鎮新開寮方向，台糖一處大面積林地不明原因起火，周邊較明顯建築物為國家通訊傳播委員會南州高頻電波監測站，離林後四林遊樂區還有一大段距離，為避免火勢延燒附近建築物，消防人員針對附近建築物周邊警戒。
臉書社團屏東縣潮州鎮，在地居民Po出從遠處發現情況，發文提到，天都變紅了、火燒很大。消防局通報環保局、警察局、台糖等相關單位，環保局現場監控是否有空汙影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言