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屏縣潮州台糖林地晚間突起火 一度威脅周邊建物與森林遊樂區

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝

屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人、義消30人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間21點46分火勢撲滅，現場燃燒面積約5公頃，所幸未擴大延燒，讓周邊建物與潮州林後四林森林遊樂區鬆了一口氣。

屏東縣消防局晚間接獲報案，派遣第二大隊、潮州、萬巒、與竹田分隊共6車13人，義消30人前往，現場不明原因台糖林地起火，該處是NCC向台糖承租土地，現場燃燒面積約5公頃，火勢撲滅，起火原因待調查。

起火地點在潮州鎮新開寮方向，台糖一處大面積林地不明原因起火，周邊較明顯建築物為國家通訊傳播委員會南州高頻電波監測站，離林後四林遊樂區還有一大段距離，為避免火勢延燒附近建築物，消防人員針對附近建築物周邊警戒。

臉書社團屏東縣潮州鎮，在地居民Po出從遠處發現情況，發文提到，天都變紅了、火燒很大。消防局通報環保局、警察局、台糖等相關單位，環保局現場監控是否有空汙影響。

屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。圖／讀者提供
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。圖／讀者提供
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。圖／讀者提供
屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人前往，火勢晚間9點26分控制，晚間近10點火勢撲滅。圖／讀者提供

屏東縣 建築 警察

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