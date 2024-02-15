賴清德高屏發福袋 民眾排長龍

副總統賴清德昨天南下至高雄及屏東參香及發送紅包福袋，民眾排成長長人龍等候，有熱情支持者清晨5時就在廟前排隊，高雄一婦人看到賴清德，激動大哭說「全家都支持你」。賴說，感謝鄉親支持讓他高票當選總統，未來會為台灣及鄉親的福祉打拚。

賴清德昨早先前往屏東東港東隆宮和玉皇宮參香，並發送紅包福袋，許多支持者看到賴清德時，興奮高喊「總統好」，也有懷抱襁褓嬰兒的婦人大喊「總統，我愛你」，賴清德面帶微笑說，選在年初五到屏東，除叩謝神恩，也要感謝鄉親支持讓他當選。

稍晚賴清德前往高雄五甲龍成宮拜廟，現場逾百名民眾排隊領取新春福袋，不少支持者一大早就到場，甚至搬出摺疊凳、扇子排隊。排在第一的婦人看到賴清德，激動落淚說「我全家都支持你」，也有拄著拐杖的或坐輪椅的民眾等候拿賴清德發送的紅包，希望能沾沾喜氣。

高雄市長陳其邁昨也與市府首長陪同賴清德參拜，昨天高雄豔陽高照，市長陳其邁說，副總統一身西裝應是「熱到受不了」，正好也感受一下南台灣的熱情。

蔡英文總統老家在屏東枋山鄉楓港，近年蔡英文都未返鄉發送福袋，部分鄉親不諱言「有些失落，但也習慣了」。