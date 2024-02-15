聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德高屏發福袋 民眾排長龍

聯合報／ 記者宋原彰潘欣中／連線報導

副總統賴清德昨天南下至高雄及屏東參香及發送紅包福袋，民眾排成長長人龍等候，有熱情支持者清晨5時就在廟前排隊，高雄一婦人看到賴清德，激動大哭說「全家都支持你」。賴說，感謝鄉親支持讓他高票當選總統，未來會為台灣及鄉親的福祉打拚。

賴清德昨早先前往屏東東港東隆宮和玉皇宮參香，並發送紅包福袋，許多支持者看到賴清德時，興奮高喊「總統好」，也有懷抱襁褓嬰兒的婦人大喊「總統，我愛你」，賴清德面帶微笑說，選在年初五到屏東，除叩謝神恩，也要感謝鄉親支持讓他當選。

稍晚賴清德前往高雄五甲龍成宮拜廟，現場逾百名民眾排隊領取新春福袋，不少支持者一大早就到場，甚至搬出摺疊凳、扇子排隊。排在第一的婦人看到賴清德，激動落淚說「我全家都支持你」，也有拄著拐杖的或坐輪椅的民眾等候拿賴清德發送的紅包，希望能沾沾喜氣。

高雄市長陳其邁昨也與市府首長陪同賴清德參拜，昨天高雄豔陽高照，市長陳其邁說，副總統一身西裝應是「熱到受不了」，正好也感受一下南台灣的熱情。

蔡英文總統老家在屏東枋山鄉楓港，近年蔡英文都未返鄉發送福袋，部分鄉親不諱言「有些失落，但也習慣了」。

屏東 福袋 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】賴神的國運籤：「龍虎相爭、黃金變鐵」

影／賴清德屏東發紅包出秘密任務 圓95歲阿嬤鐵粉心願

賴清德情人節秘訪屏東超級賴粉 92歲阿嬤摸到總統耳垂笑開懷

賴清德到高雄覆鼎金道德院參香 祈禱國運昌隆

相關新聞

黃色小鴨吸引人潮 搭輕軌擠爆

黃色小鴨重回高雄，吸引超過550萬人觀看，昨天西洋情人節，雙鴨在高雄流行音樂中心前合體上演Kiss秀，浪漫指數瞬間破表。...

賴清德高屏發福袋 民眾排長龍

副總統賴清德昨天南下至高雄及屏東參香及發送紅包福袋，民眾排成長長人龍等候，有熱情支持者清晨5時就在廟前排隊，高雄一婦人看...

黃色小鴨親親 港都萬人追鴨

高雄暌違十年再度迎來兩隻黃色小鴨進駐高雄港愛河灣，昨天是西洋情人節，兩隻小鴨也一改過往靜態展示，透過動力船牽引，在港灣玩...

影／歡度情人節 愛河黃色小鴨kiss秀恩愛

今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河...

影／賴清德屏東發紅包出秘密任務 圓95歲阿嬤鐵粉心願

「阿嬤，我來看您囉！」副總統賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋，得知住屏東市大湖路的95歲黃坐老太太，是他長期的鐵粉，選...

情人節浪漫指數再破表 海生館美拍景點永留倩影

今天是情人節， 國立海洋生物博物館在2天1夜的夜宿活動中，特別安排與超萌白鯨療癒互動、觀察可愛企鵝生活行為外，還介紹長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。