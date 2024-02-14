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屏東熱博破130萬人次造訪 水中夢幻魚影秘境夯展區

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供

農曆連假期間屏東天氣好，今年擴大規模的屏東熱帶農業博覽會人潮爆棚，到今天已創下逾130萬人次造訪紀錄；除了比足球場還大的泰迪熊遊屏東彩繪稻田，屏東物產館的「魚影秘境」也是熱點之一，縣府首次採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身於海底世界，不僅感受身臨其境的奇妙體驗，也充滿神秘感。

縣府海洋及漁業事務管理所長陳仕元說，位於屏東物產館2樓的「魚影秘境」，共展出104缸觀賞魚，包含夢幻的螢光魚、繽紛的彩魚以及深受喜愛的人氣角蛙、樹蛙。此外，為迎接生肖龍年特別在展區打造了「龍魚意象魚區」，精選展示白金蝴蝶龍鯉、龍頭孔雀、虎斑恐龍、小龍蝦、龍睛金魚等華麗品種，讓遊客目不暇給，更展現寵物魚養殖的軟實力。

他說，在魚影秘境區域，遊客也可透過掃描屏東好漁官方LINE帳號QR碼，集滿5個點數即可兌換可愛禮品一份，為參與的遊客帶來更多驚喜，除了觀賞魚的樂趣外， 18日上午10時30分，特別舉辦小小青蛙偵查員(認識角蛙)活動，歡迎大小朋友參加，一同探索令人難忘的水中奇境，享受璀璨的水中夢幻之旅。

屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供
屏東物產館的「魚影秘境」採用暗房方式展示，結合沉浸式光影設備，以多媒體光影設備打造出聲光效果並進的魚群游動畫面，遊客彷彿置身海底世界。圖／屏東縣政府提供

光影 寵物 屏東

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